Shopping und Party: Altes Leiner-Gebäude wird zum Vintage-Hotspot in Graz

Shoppen, Musik hören und gemeinsam feiern: Mit „DOG DAYZZ“ startet eine neue Veranstaltungsreihe in Graz. Am Samstag fand die Premiere an einem besonderen Ort statt.

Ein ungewöhnlicher Veranstaltungsort, Vintage-Mode und Musik von DJs: In Graz ist am Samstag (14. November 2026) die Eventreihe „DOG DAYZZ“ gestartet. Hinter dem Konzept steht das Team von „Dog Days of Summer“, das bereits mit seinen Vintage-Veranstaltungen bekannt ist. Für die Premiere hatten sich die Veranstalter etwas Besonderes überlegt. Der genaue Standort wurde zunächst geheim gehalten. Nun ist klar: Das erste Event findet heute in den ehemaligen Leiner-Räumlichkeiten in der Grazer Annenstraße statt – noch bis 23 Uhr.

Vintage-Shopping trifft auf Party

Bei „DOG DAYZZ“ geht es um mehr als einen klassischen Flohmarkt. Die Veranstalter verbinden einen Marketplace mit DJ-Musik, Getränken und einem gemütlichen Treffpunkt für alle, die Lust auf Secondhand-Mode und eine besondere Atmosphäre haben. Besucher können nach Vintage-Schätzen stöbern, Musik genießen und gemeinsam Zeit verbringen. Das Konzept soll Einkaufen und Ausgehen miteinander verbinden. Organisiert wird die Reihe in Zusammenarbeit mit dem Buzz Babes Collective und stark’s. Unterstützung gibt es außerdem von der Stadt Graz und der Wirtschaft in Graz.

Drei weitere Termine stehen fest

Nach dem Auftakt am Samstag geht es in den kommenden Wochen weiter. Die nächsten Termine sind am 21. November, 12. Dezember und 19. Dezember geplant. Die Veranstaltungen sind jeweils von 12 bis 23 Uhr angesetzt. Damit bekommen Vintage-Fans und alle, die gerne abseits der üblichen Einkaufsstraßen unterwegs sind, noch vor Weihnachten mehrere Gelegenheiten zum Stöbern und Feiern.

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Neues Leben in ehemaligen Geschäftsräumen

Mit der Nutzung der früheren Leiner-Flächen erhält ein ehemaliger Handelsstandort in der Annenstraße zumindest vorübergehend eine neue Funktion. Statt Möbeln stehen bei „DOG DAYZZ“ nun Secondhand-Fundstücke, Musik und gemeinsames Erleben im Mittelpunkt. Die nächste Gelegenheit für einen Besuch gibt es bereits am kommenden Samstag.