Neue Wohnhäuser in Graz-Andritz: 31 Wohnungen übergeben

In Graz-Andritz sind 31 neue Miet- und Eigentumswohnungen entstanden. Am 11. und 12. November wurden die Schlüssel an die neuen Bewohner übergeben. Die Gebäude verfügen unter anderem über begrünte Dächer und Photovoltaikanlagen.

In der Grazer Straße in Graz-Andritz sind zwei Wohngebäude mit insgesamt 31 Miet- und Eigentumswohnungen entstanden.

In der Grazer Straße in Graz-Andritz sind zwei Wohngebäude mit insgesamt 31 Miet- und Eigentumswohnungen entstanden.

In der Grazer Straße 11a und 11b im Bezirk Andritz ist ein neues Wohnprojekt fertiggestellt worden. Am 11. und 12. November 2026 übergab ÖWG Wohnbau insgesamt 31 freifinanzierte Miet- und Eigentumswohnungen an die neuen Bewohner. Die Wohnungen verteilen sich auf zwei Gebäude, die von der Smire Architektur ZT GmbH geplant wurden.

Wohnungen zwischen 35 und 88 Quadratmetern

Das größere der beiden Gebäude in der Grazer Straße 11a umfasst 22 Wohnungen, im zweiten Haus befinden sich neun weitere Einheiten. Die Wohnungen sind zwischen 35 und 88 Quadratmeter groß und verfügen über ein bis vier Zimmer. Zu jeder Wohnung gehört ein privater Außenbereich in Form eines Balkons, einer Terrasse mit Gartenfläche oder einer Dachterrasse. Außerdem wurden ein Kinderspielplatz, überdachte Fahrradabstellplätze und insgesamt 37 Tiefgaragenplätze errichtet. Letztere können optional angemietet werden. Die Wohnungen sind mit Einbauküchen, Elektrogeräten, Fußbodenheizungen und Kellerabteilen ausgestattet. Aufzüge ermöglichen einen barrierefreien Zugang zu den Wohneinheiten.

© Chris Radl

Begrünte Dächer und Photovoltaikanlagen

Bei der Errichtung wurde auch auf Maßnahmen zur Energieeffizienz gesetzt. Die Flachdächer der beiden Gebäude sind teilweise begrünt. Das soll unter anderem die sommerliche Aufheizung der Dachflächen reduzieren und zur Wärmedämmung beitragen. Zusätzlich wurden Photovoltaikanlagen installiert, deren erzeugte Energie zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung genutzt werden soll.

Mietmodell mit Baukostenbeitrag

Bei den Mietwohnungen kommt laut ÖWG Wohnbau ein Finanzierungsmodell zum Einsatz, bei dem Mieter für die Dauer ihres Mietverhältnisses einen wohnungsspezifischen Baukostenbeitrag leisten. Dadurch könne ein niedrigerer laufender Mietzins angeboten werden, erklärt ÖWG-Vorstandsdirektor Hans Schaffer.

Noch Wohnungen verfügbar

Das Wohnprojekt befindet sich im Grazer Bezirk Andritz. Einkaufsmöglichkeiten, Bildungseinrichtungen und medizinische Versorgung befinden sich laut dem Bauträger im näheren Umfeld. Nach Angaben von ÖWG Wohnbau sind derzeit noch einzelne Wohnungen verfügbar. Weitere Informationen zu den Einheiten bietet der Bauträger auf seiner Projektseite.