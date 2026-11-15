Steirische Spitäler auf Platz 1: Dafür gab es jetzt Gold

Die steirische KAGes hat bei der BEST-RECRUITERS-Studie 2026/27 erstmals den ersten Platz in der Krankenhausbranche erreicht. Unter 573 untersuchten Arbeitgebern landet sie österreichweit auf Platz 20.

Erstmals an der Spitze ihrer Branche: Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) wurde bei der BEST-RECRUITERS-Studie 2026/27 mit Gold ausgezeichnet. Im österreichweiten Vergleich der Krankenhäuser und (teil-)stationären Einrichtungen belegt sie den ersten Platz. Auch im branchenübergreifenden Ranking schafft es die KAGes unter die besten 20 von insgesamt 573 untersuchten Arbeitgebern.

Von Bronze über Silber zu Gold

In den vergangenen Jahren erhielt die KAGes bereits Auszeichnungen in Bronze und Silber. Nun folgte erstmals das Gütesiegel in Gold. Bewertet wurde dabei nicht die medizinische Versorgung in den steirischen Krankenhäusern, sondern die Qualität der Personalgewinnung. Die BEST-RECRUITERS-Studie untersucht unter anderem, wie Unternehmen offene Stellen präsentieren, welche Informationen sie Bewerbern zur Verfügung stellen und wie sie während des Bewerbungsprozesses kommunizieren. Die KAGes erreichte dabei in der Kategorie „Krankenhäuser/(Teil)Stationäre Einrichtungen“ den ersten Platz in Österreich. Im Gesamtranking aller untersuchten Branchen liegt sie auf Rang 20.

Bewerbungsprozess im Mittelpunkt

Ein zentraler Bestandteil der Untersuchung ist die sogenannte „Candidate Journey“. Damit ist der gesamte Weg von der ersten Information über eine offene Stelle bis hin zum Bewerbungsprozess gemeint. Untersucht werden unter anderem Karriere-Websites, Stellenausschreibungen sowie die Kommunikation mit Interessenten. „Gerade im Gesundheitswesen ist die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine unserer zentralen Aufgaben“, erklärt KAGes-Personaldirektor Thomas Bredenfeldt. Entscheidend sei nicht nur das berufliche Angebot, sondern auch der Umgang mit Bewerbern.

Rund 20.000 Beschäftigte in der Steiermark

Mit rund 20.000 Mitarbeitern zählt die KAGes zu den größten Arbeitgebern Österreichs. Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es nicht nur in Medizin und Pflege, sondern auch in technischen, administrativen und weiteren Bereichen. Vorstandsvorsitzender Erich Schaflinger betont die Bedeutung der Personalgewinnung für die Gesundheitsversorgung: „Eine hochwertige Gesundheitsversorgung braucht vor allem eines: engagierte und bestens qualifizierte Menschen.“ Auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl sieht in einem professionellen Bewerbungsprozess eine wichtige Voraussetzung, um langfristig ausreichend Fachkräfte für das steirische Gesundheitssystem zu gewinnen.

Mehr als 1.400 Arbeitgeber untersucht

Die BEST-RECRUITERS-Studie untersucht jährlich die Personalgewinnung von mehr als 1.400 großen Arbeitgebern in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. Grundlage ist ein Kriterienkatalog, anhand dessen unter anderem Karriereauftritte, Stellenanzeigen und die Kommunikation mit Bewerbern bewertet werden. Die Auszeichnung der KAGes bezieht sich damit ausdrücklich auf das Recruiting und nicht auf die Arbeitsbedingungen oder die Zufriedenheit der Beschäftigten.