Erste Schneeflocken: In Graz schneit es!

Winterliche Überraschung am Sonntag! Im Norden des Bezirks Graz-Umgebung fallen derzeit die ersten Schneeflocken. Aus Friesach, Peggau und Gratwein-Straßengel wird Schneefall gemeldet.

Juhu, die ersten Schneeflocken sind da! Am Sonntag, dem 15. November 2026, zeigt sich der Winter im Norden des Bezirks Graz-Umgebung erstmals von seiner weißen Seite. Aus mehreren Orten wird aktuell Schneefall gemeldet.

Hier fallen bereits Schneeflocken

Wie Leser aus der Region berichten, schneit es derzeit unter anderem in Friesach und Peggau. Auch aus Gratwein-Straßengel gibt es erste Meldungen über Schneefall. Ob die Flocken auch liegen bleiben und sich eine Schneedecke bildet, ist derzeit noch offen. Eines steht aber fest: Für einen ersten winterlichen Moment sorgt das Wetter in Graz-Umgebung bereits jetzt.

Auch am Schöckl fallen Schneeflocken

Nicht nur im Norden von Graz-Umgebung zeigt sich der Winter: Auch am Schöckl, dem Grazer Hausberg, schneit es. Die winterlichen Verhältnisse lassen sich über die Webcam auf Bergfex beobachten. Ob sich bereits eine geschlossene Schneedecke bildet, bleibt abzuwarten.

Schneit es auch bei euch? Auch in anderen Teilen der Steiermark könnte der erste Schneefall für Überraschung sorgen. Habt ihr bereits Schneeflocken entdeckt? Schickt uns gerne eure Fotos und verratet uns, wo es gerade schneit!