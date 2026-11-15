Schläge und Tritte vor Lokal in Graz: 19-Jähriger auf Intensivstation

Ein 19-Jähriger wurde Anfang September vor einem Lokal in Graz-St. Peter mit Schlägen und Tritten schwer verletzt. Er musste intensivmedizinisch behandelt werden. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige ausgeforscht.

Was in der Nacht auf den 6. September 2026 vor einem Lokal im Grazer Bezirk St. Peter geschah, hatte für einen 19-Jährigen schwere Folgen. Bei einer Auseinandersetzung mit zwei anderen jungen Männern wurde er derart verletzt, dass er intensivmedizinisch behandelt werden musste. Die beiden zunächst unbekannten Angreifer flüchteten. Jetzt meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg.

19-Jähriger durch Schläge und Tritte verletzt

Wie die Polizei berichtet, waren die drei jungen Männer in der Nacht auf Sonntag vor dem Lokal aneinandergeraten. Dabei sollen die beiden anderen Beteiligten auf den 19-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Er erlitt schwere Verletzungen und musste intensivmedizinisch versorgt werden. Nach der Tat fehlte von den beiden Verdächtigen zunächst jede Spur. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz nahm die Ermittlungen auf und konnte schließlich zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren ausforschen. Beide wurden mittlerweile festgenommen. Für die Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.