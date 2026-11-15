Beliebte Pizzeria Napo am Grazer TU-Campus wird umgebaut: Das ändert sich

Bei Napo am TU-Campus in Graz steht ein größerer Umbau an. Das Lokal in der Sandgasse soll künftig einen eigenen Pizzaofen sowie Pizza- und Pasta-Stationen bekommen. Die Mittagsmenüs bleiben.

Nicht einmal zwei Jahre später stehen nun größere Veränderungen bevor: Das Lokal wird komplett umgebaut und soll im März 2027 neu eröffnen.

Nicht einmal zwei Jahre später stehen nun größere Veränderungen bevor: Das Lokal wird komplett umgebaut und soll im März 2027 neu eröffnen.

Erst im März 2025 hatte die bekannte Grazer Pizzeria Napo einen weiteren Standort am Campus Inffeldgasse der TU Graz eröffnet. Wie 5 Minuten damals berichtete, übernahm Gastronom Dominik Flaßer die ehemalige Mensa in der Sandgasse 34 und setzte dort zunächst auf ein eigenes Konzept mit römischem Streetfood, Pizza und wechselnden Tagesgerichten, hier nachzulesen: Pizzeria „Napo“ eröffnet Standort am TU-Campus. Nicht einmal zwei Jahre später stehen nun größere Veränderungen bevor: Das Lokal wird komplett umgebaut und soll im März 2027 neu eröffnen.

Eigener Pizzaofen und neue Speisekarte

Künftig soll sich das gastronomische Angebot am TU-Campus stärker am bekannten Napo-Lokal am Kapistran-Pieller-Platz orientieren. Dafür wird nicht nur die Einrichtung verändert, auch in der Küche tut sich einiges. Geplant sind ein eigener Pizzaofen sowie Stationen für Pizza und Pasta. Damit rückt das Angebot am Campus näher an jenes der ursprünglichen Grazer Pizzeria heran. Bisher setzte man in der Sandgasse vor allem auf Pizza al taglio, also römische Pizza, die in Stücken verkauft wird, sowie verschiedene italienische Spezialitäten.

Mittagsmenüs bleiben erhalten

Für Studierende und Mitarbeiter der TU Graz gibt es allerdings auch eine gute Nachricht: Die bisherigen Mittagsmenüs sollen weiterhin angeboten werden. Sie gehören seit der Übernahme zum gastronomischen Konzept am Campus. Änderungen sind hingegen bei den Öffnungszeiten vorgesehen. Diese möchte Flaßer künftig ausweiten. Bis zum Neustart müssen sich die Gäste noch gedulden. Die Wiedereröffnung ist für März 2027 vorgesehen. Dann soll sich das Napo in der Sandgasse mit neuem Erscheinungsbild und einem erweiterten gastronomischen Angebot präsentieren.