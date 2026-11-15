Strom und Heizung: Bis zu 800 Euro Hilfe für Grazer Haushalte

Wer bei der Energie Graz seine Strom- oder Heizrechnung nicht bezahlen kann, bleibt diesen Winter dennoch versorgt. Vom 1. Dezember 2026 bis 28. Februar 2027 wird bei Rückständen nicht abgeschaltet. Auch finanzielle Hilfe gibt es.

Wenn die Stromrechnung nicht bezahlt werden kann oder sich die Heizkosten stapeln, wächst bei Betroffenen oft die Sorge, plötzlich ohne Energie dazustehen. Zumindest während der kalten Wintermonate gibt es für Haushalte in Graz nun eine wichtige Absicherung. Die Energie Graz wird auch heuer bei Zahlungsrückständen weder Strom noch Gas oder Fernwärme abstellen. Die Regelung gilt vom 1. Dezember 2026 bis einschließlich 28. Februar 2027. Auch die Energie Steiermark verzichtet im Winter auf Stromabschaltungen wegen offener Rechnungen.

Drei Monate ohne Abschaltungen

Die Energie Graz setzt damit eine bereits aus den Vorjahren bekannte Maßnahme fort. Sie gilt für Haushaltskundinnen und -kunden, die ihre Energierechnungen nicht rechtzeitig bezahlen können. Die offenen Beträge werden dadurch allerdings nicht erlassen. Wer Schwierigkeiten hat, seine Rechnungen zu begleichen, sollte sich deshalb möglichst früh um Unterstützung bemühen. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) begrüßt die Entscheidung der beiden Energieunternehmen: „In der kalten Winterzeit ist eine sichere Versorgung mit Strom und Wärme eine grundlegende Voraussetzung für ein menschenwürdiges Leben. Das muss auch dann außer Streit stehen, wenn Menschen in einen Zahlungsrückstand geraten.“

Bis zu 800 Euro Unterstützung möglich

Neben dem vorübergehenden Schutz vor Abschaltungen stehen in Graz mehrere Hilfsangebote zur Verfügung. Kundinnen und Kunden der Energie Graz können etwa Unterstützung aus dem Härtefallfonds beantragen. Dieser richtet sich an sozial bedürftige Haushalte, die ihre Energiekosten nicht mehr bewältigen können. Laut Energie Graz sind dabei Unterstützungen von bis zu 800 Euro pro Jahr und Haushalt möglich. Die Abwicklung erfolgt über das Sozialamt der Stadt Graz und die Caritas. Voraussetzung ist unter anderem der Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit. Auch wer bei einem anderen Energieanbieter unter Vertrag steht, kann Hilfe erhalten. Dafür gibt es den städtischen Sozialfonds „Graz hilft“. Er unterstützt Menschen in finanziellen Notsituationen, wobei die Vergabe von den jeweiligen Voraussetzungen abhängt.

Hier bekommen Betroffene Hilfe

Zusätzliche Unterstützung bietet das Programm „Energie gegen Armut“ der Energie Graz. Dabei werden Spenden gesammelt, die das Unternehmen verdoppelt. Mit dem Geld können unter anderem Heizkosten übernommen oder alte, stromintensive Haushaltsgeräte ersetzt werden. Wer seine Energiekosten langfristig senken möchte, kann außerdem die kostenlose Energieberatung der Wohnungsinformationsstelle der Stadt Graz in Anspruch nehmen.