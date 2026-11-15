Winter Wonderlend startet in Graz: Alle Termine im Überblick

Am 20. November öffnet das Winter Wonderlend am Grazer Mariahilferplatz. Neben Marktständen und Lichtern warten Kinderdienstage, Livemusik und ein Krampusbesuch. Das Programm reicht bis zum 23. Dezember. Alle Termine im Überblick.

In wenigen Tagen beginnt auch am Grazer Mariahilferplatz die Adventzeit. Am Freitag, dem 20. November, öffnet dort das „Winter Wonderlend“ seine Pforten. Bis zum 23. Dezember verwandelt sich der Platz im Lendviertel in einen Weihnachtsmarkt mit festlicher Beleuchtung, Marktständen und kulinarischen Angeboten. Wer nicht nur auf einen Punsch vorbeischauen möchte, kann sich auf ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen. Besonders für Familien mit Kindern gibt es einige Termine, die man sich vormerken kann.

Krampusbesuch und eigene Kinderdienstage

Für die jüngeren Besucher ist an insgesamt vier Dienstagen ein eigenes Programm vorgesehen. Am 24. November sowie am 1., 8. und 15. Dezember können Kinder jeweils von 15 bis 18 Uhr gemeinsam mit geschultem Personal basteln. Ein weiterer Termin dürfte besonders bei Familien Interesse wecken: Am Samstag, dem 5. Dezember, schaut der Krampus am Mariahilferplatz vorbei. Der Besuch ist für die Zeit von 17 bis 18.30 Uhr angekündigt.

Von Reggae bis Weihnachtsliedern

Auch Musikfans kommen auf ihre Kosten. Bereits am 25. November sorgt das Änsi-Steve-Kollektiv mit Pop, Jazz und Rock für Unterhaltung. Eine Woche später steht eine Reggae-Night auf dem Programm. Am 9. Dezember gibt es Austropop mit Grodaus, ehe am 16. Dezember die Gruppe „Mehr oder Weniger“ Weihnachtslieder und Austropop präsentiert. Den musikalischen Abschluss bildet am 23. Dezember das Konzert „Pastorale Weihnachten“. Dabei treten die Franziskuskantorei, die Kantorei Mariahilf und das Jonas Ensemble gemeinsam auf.

Das offizielle Rahmenprogramm laut Veranstaltungstafel am Mariahilferplatz: Freitag, 20. November: Eröffnung des Winter Wonderlend 2026, ab 13 Uhr

Dienstag, 24. November: Kinderdienstag mit Bastelprogramm, 15 bis 18 Uhr

Mittwoch, 25. November: Livemusik mit dem Änsi-Steve-Kollektiv (Pop, Jazz und Rock), 18 bis 20 Uhr

Dienstag, 1. Dezember: Kinderdienstag mit Bastelprogramm, 15 bis 18 Uhr

Mittwoch, 2. Dezember: Reggae-Night mit Livemusik, laut Aushang 16.20 bis 20 Uhr

Samstag, 5. Dezember: Krampusbesuch, 17 bis 18.30 Uhr

Dienstag, 8. Dezember: Kinderdienstag mit Bastelprogramm, 15 bis 18 Uhr

Mittwoch, 9. Dezember: Livemusik mit Grodaus (Austropop), 18 bis 20 Uhr

Dienstag, 15. Dezember: Kinderdienstag mit Bastelprogramm, 15 bis 18 Uhr

Mittwoch, 16. Dezember: Livemusik mit „Mehr oder Weniger“ (Weihnachtslieder und Austropop), 18 bis 20 Uhr

Mittwoch, 23. Dezember: „Pastorale Weihnachten“ mit der Franziskuskantorei, der Kantorei Mariahilf und dem Jonas Ensemble, 18 bis 19 Uhr

Öffnungszeiten und kostenlose Anreise

Das Winter Wonderlend ist vom 20. November bis einschließlich 23. Dezember geöffnet. Laut Holding Graz gelten folgende Marktzeiten: Montag bis Mittwoch: 14 bis 22 Uhr und Donnerstag bis Sonntag: 13 bis 22 Uhr. Wer den Adventmarkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln besuchen möchte, kann an drei Samstagen sogar kostenlos anreisen. Am 5., 12. und 19. Dezember ist die Fahrt mit den Grazer Öffis in der Tarifzone 101 auf Linien mit ein- oder zweistelligen Liniennummern gratis. Ausgenommen sind die Nachtbusse.