Kameras im Grazer Volksgarten: Elke Kahr und Polizei sind sich einig

Seit mehr als zwei Jahren ist der Grazer Volksgarten eine polizeiliche Schutzzone. Trotzdem bleibt der Drogenhandel im Park ein Problem. Nun soll eine zusätzliche Maßnahme helfen: Künftig sollen Polizeikameras das Areal überwachen. Wie Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt, hat sie sich bereits am 13. Oktober mit Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland darauf verständigt. Die Vorbereitungen laufen bereits.

Polizei prüft mögliche Kamerastandorte

Wo genau die Kameras installiert werden, steht noch nicht fest. Die Polizei prüft derzeit geeignete Standorte im Volksgarten. Die Stadt Graz soll die dafür notwendige Infrastruktur bereitstellen, darunter Stromleitungen und technische Voraussetzungen für die Installation. Nach den bisherigen Überlegungen soll auch die öffentliche WC-Anlage berücksichtigt werden, die in der Vergangenheit wiederholt durch Vandalismus beschädigt wurde. Wie viele Kameras tatsächlich zum Einsatz kommen und wann die Überwachung beginnen könnte, ist bislang offen. Fix ist aber, dass die Stadt und die Polizei gemeinsam an der Umsetzung arbeiten.

Mehr als 1.000 Betretungsverbote ausgesprochen

Dass der Volksgarten seit Jahren ein Schwerpunkt polizeilicher Einsätze ist, zeigen auch die bisherigen Zahlen. Seit der Einrichtung der Schutzzone im Juli 2024 wurden bis Mitte Juli 2026 insgesamt 1.062 Betretungsverbote ausgesprochen und 1.499 Anzeigen erstattet. Davon betrafen 397 Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz. Bei Kontrollen stellte die Polizei zudem unter anderem mehr als 8,3 Kilogramm Cannabis und rund 350 Gramm Kokain sicher. Neben den polizeilichen Maßnahmen setzt die Stadt auch auf eine stärkere Präsenz der Ordnungswache und eine eigene Parkbetreuung. Diese soll unter anderem dazu beitragen, dass der Volksgarten wieder stärker von Familien und anderen Besuchern genutzt wird.

Auch 23 Kameras und eine Nachtsperre im Gespräch

Die Videoüberwachung beschäftigt inzwischen mehrere Grazer Parteien. Die ÖVP möchte im Gemeinderat einen Antrag für insgesamt 23 Kameras im Volksgarten einbringen. Diese Zahl ist allerdings noch keine Entscheidung über die tatsächliche Ausstattung des Parks. Auch die FPÖ hat zuletzt einen eigenen Vorschlag präsentiert. Wie 5 Minuten bereits berichtete, möchte Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab prüfen lassen, ob der Volksgarten künftig eingezäunt und zwischen 21 und 6 Uhr geschlossen werden könnte. Während die mögliche Nachtsperre bislang nur eine politische Forderung ist, sind die Vorbereitungen für die Videoüberwachung bereits mit der Polizei abgestimmt. Offen bleibt, wann die ersten Kameras installiert werden und welche Bereiche des Parks künftig tatsächlich überwacht werden sollen. Können Kameras den Drogenhandel im Grazer Volksgarten tatsächlich eindämmen und für mehr Sicherheit sorgen? Oder besteht die Gefahr, dass sich die Probleme dadurch lediglich in andere Teile der Stadt verlagern? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!