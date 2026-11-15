Grazer Winterwelt ist zurück: So viel kostet das Eislaufen heuer

In Graz drehen Eislauffans wieder ihre Runden: Die Winterwelt am Stadtpark ist mit einer kostenlosen Eisdisco in die Saison gestartet. Bis 31. Jänner 2027 stehen 3.000 Quadratmeter Eis bereit. Auch die Eintrittspreise stehen fest.

Schlittschuhe anziehen und ab aufs Eis: In Graz hat die Eislaufsaison unter freiem Himmel begonnen. Seit Freitag, dem 13. November 2026, ist die beliebte Grazer Winterwelt beim Stadtpark wieder geöffnet, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Eislaufsaison startet: Grazer Winterwelt öffnet heute ihre Pforten . Zum Auftakt konnten Besucher bei einer kostenlosen Eisdisco ihre ersten Runden drehen. Doch auch in den kommenden Wochen ist einiges geplant. Neben den regulären Eislaufzeiten gibt es wieder Musikabende, Eisstockschießen und kulinarische Angebote direkt neben der Eisfläche.

3.000 Quadratmeter Eis mitten in Graz

Am Fuße des Schlossbergs, beim Landessportzentrum in der Jahngasse 3, stehen Eislaufbegeisterten auch heuer rund 3.000 Quadratmeter Eisfläche zur Verfügung. Während Anfänger ihre ersten Versuche auf Schlittschuhen unternehmen können, haben erfahrene Eisläufer ausreichend Platz für ihre Runden. Besonders am Abend verändert sich die Atmosphäre. Bunte Lichter und Musik verwandeln den Eislaufplatz in eine winterliche Freiluftdisco. Freitags und samstags ist die Eisdisco fix im Programm. Auch donnerstags kann man bis in die Abendstunden eislaufen, allerdings ohne reguläre Disco.

Wer die Winterwelt besuchen möchte, muss mit folgenden Eintrittspreisen rechnen: Erwachsene ab 17 Jahren: 9,50 Euro

Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren: 7,50 Euro

Kinder unter sechs Jahren: kostenlos

Ermäßigter Eintritt: 8,50 Euro

Familienkarte für zwei Erwachsene und ein Kind: 24 Euro

Familienkarte für einen Erwachsenen und zwei Kinder: 22 Euro

Die Tickets gelten jeweils für ein zweistündiges Zeitfenster. Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann sich welche ausleihen. Für Erwachsene kostet der Verleih acht Euro, für Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren sechs Euro.

Wichtig: Familienkarten sind ausschließlich vor Ort erhältlich und müssen bar bezahlt werden. Für Inhaber der Grazer SozialCard gibt es ebenfalls ermäßigte Eintrittskarten.

Eisdisco und Abend-Eislaufen

Die Winterwelt ist täglich geöffnet. Für den regulären Eislaufbetrieb stehen vier Zeitfenster zur Verfügung: von 9 bis 11 Uhr, von 11.30 bis 13.30 Uhr, von 14 bis 16 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr. Donnerstags, freitags und samstags gibt es zusätzlich ein Abend-Eislaufen von 19.45 bis 21.45 Uhr. An Freitagen und Samstagen wird dabei zur Eisdisco geladen. Wer eine Pause vom Eislaufen braucht, kann sich im angrenzenden „Advent Paradies“ aufwärmen. Dort werden unter anderem warme Getränke und verschiedene Speisen angeboten. Auch Eisstockschießen und Eishockey gehören zum Angebot der Winterwelt.

Bis Ende Jänner geöffnet

Für alle, die in den Weihnachtsferien eislaufen möchten, gibt es gute Nachrichten: Die Winterwelt bleibt über die Feiertage hinaus geöffnet. Erst am 31. Jänner 2027 endet die Saison. An einzelnen Feiertagen gelten allerdings andere Öffnungszeiten. Am 24. Dezember ist beispielsweise bereits um 13.30 Uhr Schluss. Am Christtag öffnet die Eisfläche erst um 11.30 Uhr. Tickets können direkt vor Ort oder online über die Website der Grazer Winterwelt gekauft werden.