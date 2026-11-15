Demo in Graz: Diese Öffi-Linien sind betroffen

Wegen einer Demonstration müssen am Freitag, 20. November, in Graz mehrere Öffis vorübergehend anhalten. Betroffen sind fünf Buslinien und die Straßenbahnlinie 17. Die Einschränkungen beginnen voraussichtlich gegen 16.30 Uhr.

Wer am kommenden Freitag, dem 20. November 2026, am späten Nachmittag mit den Öffis durch Graz fährt, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Ein Demonstrationszug führt durch mehrere Straßen im Bezirk Gries und sorgt dabei für vorübergehende Unterbrechungen im öffentlichen Verkehr. Wie die Holding Graz mitteilt, sind gleich fünf Buslinien und eine Straßenbahnlinie betroffen.

Diese sechs Öffi-Linien müssen anhalten

Besonders zwischen 16.30 und 17.30 Uhr kann es zu Verzögerungen kommen. Die Buslinien 31, 32, 33, 40 und 67 müssen voraussichtlich zwischen 16.30 und 16.45 Uhr im Bereich Griesplatz und Rösselmühlgasse vorübergehend anhalten. Auch Fahrgäste der Straßenbahnlinie 17 müssen mit einer kurzen Unterbrechung rechnen. Die Bim wird beim Durchzug der Demonstration an der Kreuzung Vorbeckgasse, Belgiergasse und Feuerbachgasse angehalten.

Demonstration startet am Griesplatz

Die Versammlung beginnt gegen 16 Uhr am nördlichen Griesplatz, auf dem Platz gegenüber den Taxiständen. Etwa eine halbe Stunde später setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Die geplante Route führt vom Griesplatz über die Rösselmühlgasse, Dreihackengasse und Dominikanergasse weiter durch die Vorbeckgasse und Feuerbachgasse. Anschließend ziehen die Teilnehmer durch die Sterngasse und Griesgasse wieder in Richtung Griesplatz. Wie lange die einzelnen Öffi-Linien tatsächlich warten müssen, lässt sich im Vorfeld nicht genau sagen. Die Holding Graz weist darauf hin, dass sich die angekündigten Zeiten je nach Verlauf der Demonstration und möglichen Maßnahmen der Polizei verschieben können.