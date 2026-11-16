84-Jähriger getötet: Mordprozess gegen 17-Jährigen startet in Graz

Nach der Messerattacke auf ein Ehepaar in der Südoststeiermark beginnt am Mittwoch in Graz der Prozess gegen einen 17-Jährigen. Er soll die Bewohner wegen ihres Alters ausgewählt haben. Die Anklage lautet auf Mord und Mordversuch.

Ein 84-jähriger Mann wurde getötet, seine 80-jährige Ehefrau überlebte schwer verletzt. Die Messerattacke in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) sorgte im April 2026 für großes Entsetzen. Der damals 17-jährige Tatverdächtige gestand gegenüber der Polizei, in das Haus eingedrungen und auf das Ehepaar eingestochen zu haben. Als Motiv nannte er „Mordlust“. Wie 5 Minuten bereits berichtete, wurde zunächst Untersuchungshaft verhängt, hier nachzulesen: Mann getötet: Gutachten für 17-Jährigen bringt neue Wende. Später stellte ein psychiatrisches Gutachten bei dem Jugendlichen eine psychische Störung fest, stufte ihn zum Tatzeitpunkt allerdings als zurechnungsfähig ein. Jetzt kommt der Fall vor Gericht.

Haus wegen älterer Bewohner ausgesucht

Am Mittwoch, dem 18. November 2026, beginnt am Landesgericht für Strafsachen Graz der Prozess gegen den Jugendlichen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord und versuchten Mord vor. Besonders erschütternd sind die Angaben des Angeklagten zur Auswahl seiner Opfer. Er soll das Haus in St. Peter am Ottersbach bewusst ausgesucht haben, weil dort ältere Menschen lebten. Von ihnen habe er sich weniger Gegenwehr erwartet. Persönlich gekannt habe er das Ehepaar laut eigenen Angaben nicht. Mit einem Hammer soll er sich in der Nacht auf den 22. April Zutritt zum Wohnhaus verschafft haben. Anschließend soll er beide Bewohner mit einem Messer angegriffen haben. Der 84-Jährige starb an seinen Verletzungen, seine Ehefrau überlebte schwer verletzt. Nach der Tat verständigte der Jugendliche selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Staatsanwaltschaft fordert Unterbringung

Neben den strafrechtlichen Vorwürfen wird auch der psychische Zustand des Angeklagten eine wesentliche Rolle spielen. Ein kinder- und jugendpsychiatrisches Gutachten ergab bereits im Juni, dass der Jugendliche an einer psychischen Störung leidet. Laut Einschätzung des Sachverständigen war er während der Tat dennoch zurechnungsfähig. Die ursprünglich verhängte Untersuchungshaft wurde daraufhin in eine vorläufige Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum umgewandelt. Nun beantragt die Staatsanwaltschaft auch im Strafverfahren eine solche Unterbringung. Sie begründet das mit der Gefahr, dass der Jugendliche unter dem Einfluss seiner psychischen Störung in absehbarer Zeit erneut schwere Straftaten begehen könnte. Ob die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, muss das Gericht entscheiden.

Zwei Verhandlungstage in Graz angesetzt

Für den Prozess sind Mittwoch, der 18. November und Donnerstag, der 19. November 2026, vorgesehen. Die Verhandlung findet im Großen Schwurgerichtssaal des Grazer Straflandesgerichts statt. Am Mittwoch beginnt sie um 9 Uhr und ist bis 18 Uhr angesetzt. Am Donnerstag soll von 9 bis 13 Uhr weiterverhandelt werden. Aufgrund des erwarteten öffentlichen Interesses werden auch Plätze für Medienvertreter reserviert. Im Mittelpunkt stehen nun die strafrechtliche Verantwortung des Jugendlichen und die beantragte Unterbringung. Ob bereits am Donnerstag eine Entscheidung fällt, bleibt abzuwarten. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.