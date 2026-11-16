Plötzlicher Fernwärmeschaden: An dieser Grazer Kreuzung droht Stau

Auf einer wichtigen Grazer Verkehrsverbindung könnte es in dieser kommenden Wochen eng werden. An der Kreuzung Conrad-von-Hötzendorf-Straße und Fröhlichgasse sorgt ein beschädigtes Fernwärmerohr für eine ungeplante Baustelle. Betroffen ist der Bereich auf Höhe der Hausnummer 84. Besonders für Autofahrer, die hier regelmäßig in Richtung Innenstadt oder Süden unterwegs sind, könnten die Arbeiten längere Wartezeiten bedeuten. Die Stadt Graz empfiehlt bereits, die Kreuzung nach Möglichkeit zu umfahren.

Stadt warnt vor erheblichen Verzögerungen

Anders als bei einer regulär angekündigten Baustelle mussten die Arbeiten aufgrund des aufgetretenen Schadens kurzfristig aufgenommen werden. Die Stadt bezeichnet die Situation auf ihrer Baustellenübersicht als „Elementarereignis“. Die Auswirkungen auf den Verkehr sind erheblich: Im Kreuzungsbereich werden Fahrstreifen verlegt beziehungsweise reduziert. Dadurch steht in den betroffenen Bereichen weniger Platz für den Verkehr zur Verfügung. Die Einschränkungen betreffen sämtliche Fahrtrichtungen. Vor allem während des morgendlichen und abendlichen Berufsverkehrs müssen Autofahrer mit Verzögerungen rechnen. Wie lange die Reparatur dauern wird, ist noch offen. Die Holding Graz rechnet mit rund drei Wochen. Auf der offiziellen Baustellenübersicht der Stadt wird allerdings noch kein verbindlicher Fertigstellungstermin genannt.

Auch auf drei weiteren Straßen wird gebaut

Der Fernwärmeschaden ist nicht die einzige Baustelle, die den Grazer Verkehr in dieser Woche beschäftigt. In der Raiffeisenstraße auf Höhe der Hausnummer 47 beginnen am Montag, dem 16. November, Arbeiten zur Errichtung eines Wasseranschlusses. Der Verkehr wird dort mit einer Postenregelung geführt. Die Bauarbeiten sollen bis zum 7. Dezember dauern. Ebenfalls am Montag starten Arbeiten in der St.-Peter-Hauptstraße zwischen den Hausnummern 42 und 46. Dort werden Wasserleitungsanschlüsse hergestellt. Auch hier ist eine Postenregelung vorgesehen. Die Arbeiten sollen bereits am Freitag, dem 20. November, abgeschlossen werden. Ab Mittwoch, dem 18. November, kommt die Ragnitzstraße zwischen den Hausnummern 30 und 36 hinzu. Für die Errichtung mehrerer Leitungsanschlüsse wird der Verkehr zwischen 8.30 und 16.30 Uhr von Verkehrsposten geregelt. Als Fertigstellungstermin ist der 11. Dezember vorgesehen.

Weitere Sperren in Graz bleiben bestehen

Neben den neuen Baustellen müssen Verkehrsteilnehmer auch bei bereits laufenden Großprojekten weiterhin mit Einschränkungen rechnen. In der Hilmteichstraße ist wegen des Straßenbahn- und Kanalbaus der stadteinwärtsführende Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird über die Hilmgasse umgeleitet. Für die Straßenbahnlinie 1 gibt es Schienenersatzverkehr. Auch in der Kaiserfeldgasse wird weiterhin gebaut. Im ersten Bauabschnitt sind Teile der Kaiserfeldgasse und Raubergasse für den Auto- und Radverkehr gesperrt. Fußgänger können die Baustelle weiterhin passieren. Eine vollständige Straßensperre besteht zudem in der Kastellfeldgasse zwischen Brockmanngasse und Steyrergasse. Dort werden Leitungen für Fernwärme, Wasser und Strom erneuert. Die Sperre soll noch bis zum 4. Dezember dauern.