„Wohnen Graz“ bekommt neuen Chef: Dieser Mann übernimmt 2027

Beim städtischen Eigenbetrieb „Wohnen Graz“ gibt es einiges aufzuarbeiten. 2024 betrug der Verlust laut Grazer Kontrollamt rund 10,7 Millionen Euro. Nun steht fest, wer den Betrieb künftig führen soll. Der 45-jährige Immobilienexperte Jürgen Stradner wird im Frühjahr 2027 die Geschäftsführung übernehmen. Auf ihn wartet damit nicht nur die Verwaltung Tausender Wohnungen, sondern auch die Aufgabe, gemeinsam mit der Stadt eine langfristig tragfähige Finanzierung sicherzustellen.

©KPÖ Graz Bürgermeisterin Elke Kahr und Personalstadtrat Manfred Eber haben sich demnach auf Stradner geeinigt.

Neuer Chef kennt den Grazer Wohnbau bereits

Die Entscheidung fiel nach einem Hearing bereits Ende September. Bürgermeisterin Elke Kahr und Personalstadtrat Manfred Eber haben sich demnach auf Stradner geeinigt. Bis zu seinem Amtsantritt bleibt Sabine Hinteregger für die interimistische Leitung zuständig. Der bisherige Geschäftsführer Gerhard Uhlmann war Ende Juni in den Ruhestand gegangen. Stradner ist derzeit bei der ARE Austrian Real Estate Development tätig, einer Tochtergesellschaft der Bundesimmobiliengesellschaft. Dort beschäftigt er sich mit der Entwicklung und wirtschaftlichen Steuerung großer Immobilienprojekte. In Graz ist er kein Unbekannter. Unter anderem war Stradner an der Entwicklung des Wohnquartiers Jakomini Verde auf dem Gelände der ehemaligen Kirchner-Kaserne beteiligt. Dort entstanden rund 570 Wohnungen. Auch bei Projekten auf den Reininghausgründen war er eingebunden.

©Foto Fischer Die Entscheidung fiel nach einem Hearing bereits Ende September. Bürgermeisterin Elke Kahr und Personalstadtrat Manfred Eber haben sich demnach auf Stradner geeinigt.

Kontrollamt sieht finanzielle Probleme

Dass Stradner Erfahrung mit großen Bauprojekten mitbringt, dürfte bei seiner neuen Aufgabe von Bedeutung sein. Denn wirtschaftlich steht „Wohnen Graz“ seit Jahren unter Druck, 5 Minuten hat berichtet. Ein Prüfbericht des Grazer Kontrollamts vom Mai 2026 zeigt, dass der Eigenbetrieb seit seiner Gründung 2015 kein einziges Jahr mit einem positiven Ergebnis abschließen konnte. Während die jährlichen Verluste anfangs noch unter einer Million Euro lagen, stiegen sie ab 2020 deutlich an. Im Jahr 2024 erreichten sie schließlich 10,7 Millionen Euro.

Was bedeutet das für die Grazer Gemeindewohnungen?

Für die Stadt geht es dabei um weit mehr als die Bilanz eines einzelnen Betriebs. „Wohnen Graz“ ist unter anderem für die Verwaltung, Instandhaltung und Sanierung städtischer Wohnungen zuständig. Im Jahr 2024 umfasste der verwaltete Wohnungsbestand rund 11.500 Einheiten. Bürgermeisterin Elke Kahr betonte in der Vergangenheit mehrfach, dass Gemeindewohnungen nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet seien. Leistbarer Wohnraum sei eine öffentliche Aufgabe. Das Kontrollamt stellt diese soziale Zielsetzung nicht grundsätzlich infrage, fordert aber eine Finanzierung, die den Betrieb langfristig absichert. Nach Angaben aus dem Bürgermeisterbüro soll der Rhythmus bei der Sanierung städtischer Wohnhäuser künftig verlangsamt werden, um Investitionen zu begrenzen. Ob darüber hinaus weitere Maßnahmen folgen, ist offen.