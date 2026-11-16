Grazer Dom bekommt neuen Taufstein: Das steckt dahinter

Der Grazer Dom erhält einen neuen Taufstein. Entworfen hat ihn Künstler Wilhelm Scherübl, gefertigt wurde er aus Seiser Basalt. Am Sonntag, 22. November, wird sein Kunstwerk um 10 Uhr gesegnet, mit Musik von Carl Maria von Weber.

Im Grazer Dom steht eine besondere Veränderung bevor: Ein neuer Taufstein wird künftig einen zentralen Platz im Kirchenraum einnehmen. Das Kunstwerk stammt von Wilhelm Scherübl, der bereits an der Neugestaltung des Altarraums beteiligt war. Am kommenden Sonntag, dem 22. November 2026, wird der Taufstein im Rahmen eines Gottesdienstes offiziell gesegnet. Dahinter steckt ein Gestaltungskonzept, das mehrere Bereiche des Doms miteinander verbindet.

Neuer Taufstein bekommt besonderen Platz

Der Taufstein wird in der sogenannten Vierung des Hauptschiffes aufgestellt. Dort, wo die Bankreihen ein Kreuz bilden und sich die Wege der Kirchenbesucher treffen, soll künftig die Taufe einen sichtbaren Platz erhalten. Die Standortwahl ist laut Dompfarre bewusst getroffen worden. Denn die Taufe gilt in der katholischen Kirche als Aufnahme in die Glaubensgemeinschaft. Der Taufstein soll deshalb nicht abseits stehen, sondern dort, wo die Gemeinde zusammenkommt.

Ein Künstler, drei besondere Werke

Für die Gestaltung zeichnet Wilhelm Scherübl verantwortlich. Der Künstler ist im Grazer Dom kein Unbekannter: Bereits Altar und Ambo, das Lesepult für die Verkündigung der Heiligen Schrift, wurden von ihm entworfen. Alle drei Werke bestehen aus Seiser Basalt und wurden vom Unternehmen Südtirol.Stein gefertigt. Dadurch entsteht eine einheitliche Gestaltung, die den Altar, den Ort der Schriftlesung und den Taufstein miteinander verbindet. Scherübl war bereits 2020 an der Neugestaltung des Grazer Doms beteiligt. Mit dem neuen Taufstein wird dieses Konzept nun um ein weiteres Element ergänzt. Die offizielle Segnung findet am Sonntag, dem 22. November 2026, um 10 Uhr statt. Dompfarrer Ewald Pristavec wird dem Gottesdienst vorstehen und den neuen Taufstein segnen. Auch musikalisch ist für diesen Anlass etwas Besonderes vorgesehen. Die Dommusik Graz gestaltet den Gottesdienst mit der sogenannten „Jubelmesse“ (Missa sancta Nr. 2) von Carl Maria von Weber.