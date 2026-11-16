U21-EM 2029: Graz ging leer aus, jetzt gibt es eine neue Chance

Bekommt Graz doch noch die Chance, bei einer Fußball-Europameisterschaft Gastgeber zu sein? Nachdem sich die Mitglieder des SK Rapid Wien gegen die Austragung von Spielen der U21-EM 2029 im Allianz Stadion ausgesprochen haben, kommt Bewegung in die Diskussion um mögliche Ersatzspielorte. Die Grazer NEOS wollen die Situation nutzen und bringen das Stadion Liebenau ins Gespräch. Gemeinderat Alexis Pascuttini fordert die Stadtregierung auf, beim Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) aktiv zu werden. Ob Graz tatsächlich noch berücksichtigt werden könnte, ist allerdings offen.

Rapid-Mitglieder stimmen gegen EM-Spiele

Auslöser ist eine Abstimmung bei der Rapid-Jahreshauptversammlung am Samstag, dem 14. November 2026. Mit 224 zu 140 Stimmen sprachen sich die anwesenden Mitglieder dagegen aus, das Allianz Stadion für die U21-Europameisterschaft zur Verfügung zu stellen. Für den ÖFB kommt diese Entscheidung zu einem heiklen Zeitpunkt. Österreich hat seine Bewerbung für das Turnier bereits am 21. September bei der UEFA eingereicht. Acht Stadien sind darin als mögliche Austragungsorte vorgesehen, darunter auch die Heimstätte von Rapid. Graz hingegen fehlt auf der Liste. Ob das Wiener Stadion tatsächlich aus der Bewerbung gestrichen wird, ist noch nicht entschieden. Die Rapid-Führung hatte dem ÖFB ursprünglich ihre Zustimmung erteilt. Nun muss geklärt werden, welche rechtlichen Möglichkeiten für einen Rückzug bestehen.

NEOS fordern: Graz muss jetzt handeln

Genau darin sieht NEOS-Gemeinderat Alexis Pascuttini eine Möglichkeit für die steirische Landeshauptstadt. Er kann nicht nachvollziehen, warum Graz als zweitgrößte Stadt Österreichs bei der ursprünglichen Auswahl keine Rolle spielte. „Wenn das Allianz Stadion wegfällt, muss Graz bereitstehen. Diese Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen“, betont Pascuttini. Das Stadion Liebenau sollte aus seiner Sicht als möglicher Ersatzspielort angeboten werden. Internationale Begegnungen könnten nicht nur für Fußballfans interessant sein, sondern nach Einschätzung der NEOS auch zusätzliche Besucher nach Graz bringen und damit dem Tourismus sowie der heimischen Wirtschaft zugutekommen. Pascuttini nimmt deshalb Bürgermeisterin Elke Kahr in die Pflicht. In der kommenden Gemeinderatssitzung will er wissen, weshalb Graz bisher nicht berücksichtigt wurde und ob die Stadtregierung bereits Schritte für eine mögliche Nachnominierung unternommen hat. „Die Bürgermeisterin muss zum Telefon greifen und beim ÖFB für Graz werben“, fordert der NEOS-Gemeinderat.

Kann Graz tatsächlich noch einspringen?

Ganz so einfach dürfte ein möglicher Wechsel des Austragungsortes allerdings nicht sein. Der ÖFB hat sein Bewerbungskonzept bereits bei der UEFA eingereicht. Die vorgesehenen Spielorte wurden im Vorfeld nach organisatorischen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Kriterien ausgewählt. Hinzu kommt: Für die U21-Europameisterschaft werden sechs bis acht Stadien benötigt. Österreich hat acht Spielstätten gemeldet. Selbst wenn Rapid tatsächlich wegfallen sollte, müsste daher nicht zwingend ein Ersatz gefunden werden. ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold bezeichnete die Situation nach der Rapid-Abstimmung als unerfreulich. Bis zum kommenden Wochenende soll geklärt sein, ob das Allianz Stadion Bestandteil der Bewerbung bleibt. Die endgültige Entscheidung über den Gastgeber fällt am 7. Dezember 2026. Neben Österreich bewirbt sich auch Spanien um die Austragung der U21-Europameisterschaft 2029. Für Graz bedeutet das: Die Forderung nach Spielen in Liebenau liegt auf dem Tisch. Ob daraus eine tatsächliche Bewerbung als Ersatzstandort wird, hängt zunächst vom weiteren Vorgehen des ÖFB und von den Möglichkeiten einer Änderung des eingereichten Konzepts ab.