Nach tödlicher SWISS-Notlandung in Graz: Abschlussbericht verzögert sich

Fast zwei Jahre sind seit der dramatischen Notlandung einer SWISS-Maschine am Flughafen Graz vergangen. Ein damals 23-jähriger Flugbegleiter verlor wenige Tage nach dem Vorfall sein Leben. Seither versuchen Unfallermittler herauszufinden, was an Bord des Flugzeugs genau passiert ist und welche Umstände zu den schweren Folgen beigetragen haben. Eigentlich sollte die Untersuchung noch heuer abgeschlossen werden. Doch daraus wird nichts: Der angekündigte Abschlussbericht verzögert sich erneut, bereits im vergangenen Jahr hätte der Bericht fertig gestellte werden, 5 Minuten hat damals berichtet: Nach Swiss-Notlandung in Graz: Abschlussbericht erst Ende 2026. Das geht aus einer aktuellen Auskunft der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) hervor.

Wichtige Untersuchungen noch nicht abgeschlossen

Bereits im Dezember 2025 hatte die zuständige Schweizer Behörde angekündigt, ihren Abschlussbericht im letzten Quartal 2026 veröffentlichen zu wollen. Nun steht fest, dass dieser Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Wie das Luftfahrtmagazin Austrian Wings berichtet, bestätigte der zuständige Untersuchungsleiter auf Anfrage, dass noch entscheidende Arbeiten ausstehen. „Es stehen noch wichtige Abklärungen bis Ende des Jahres an“, erklärte der Ermittler gegenüber dem Medium. Statt des ursprünglich erwarteten Abschlussberichts soll deshalb im Dezember 2026 zunächst ein weiterer Statusbericht veröffentlicht werden. Darin will die Behörde über den bisherigen Verlauf der Untersuchung informieren und bekannt geben, wann mit den endgültigen Ergebnissen zu rechnen ist. Damit dürfte der Abschlussbericht frühestens 2027 vorliegen. Ein verbindlicher Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.

Was geschah damals über Graz?

Der folgenschwere Zwischenfall ereignete sich am 23. Dezember 2024. Ein Airbus A220-300 der SWISS war mit 74 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern von Bukarest nach Zürich unterwegs, als während des Fluges das linke Triebwerk ausfiel. Kurz darauf drang Rauch in das Cockpit und die Passagierkabine ein. Die Piloten erklärten eine Luftnotlage und entschieden sich für eine außerplanmäßige Landung am Flughafen Graz. Die Maschine konnte sicher aufsetzen, anschließend mussten die Insassen über die Notausgänge evakuiert werden. Mehrere Menschen benötigten medizinische Betreuung. Besonders schwer traf es einen jungen Flugbegleiter. Der 23-Jährige wurde nach dem Vorfall in ein Grazer Krankenhaus gebracht, wo er am 30. Dezember 2024 verstarb.

Auch die Schutzausrüstung wird untersucht

Die Ermittlungen beschränken sich nicht allein auf den Triebwerksschaden. Im Mittelpunkt steht unter anderem die Frage, wie sich der Rauch im Flugzeug ausbreiten konnte und ob die Schutzausrüstung der Kabinenbesatzung ordnungsgemäß funktionierte. Untersucht werden dabei auch die sogenannten Rauchschutzhauben, die Flugbegleiter bei Rauchentwicklung vor gefährlichen Stoffen schützen sollen. Ebenso beschäftigen sich die Ermittler mit den Notfallabläufen und der Ausbildung der Besatzung. Ob technische Mängel an den Schutzhauben zum Tod des Flugbegleiters beigetragen haben, ist bislang nicht abschließend geklärt. Zunächst führte die österreichische Sicherheitsuntersuchungsstelle die Ermittlungen. Im April 2025 übernahm die Schweizer SUST die Untersuchungsleitung. Anfang Mai wurden die gesammelten Unterlagen und Beweismittel übergeben. Mit dem für Dezember angekündigten Statusbericht soll nun zumindest deutlich werden, wie weit die Ermittlungen inzwischen fortgeschritten sind und wann die noch offenen Fragen beantwortet werden können.