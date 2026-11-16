Neue Führung im LKH Graz II: Diese zwei Frauen übernehmen

Das LKH Graz II stellt sich in der Führung neu auf. Eveline Kink ist die neue Ärztliche Direktorin, Sabine Reiterer übernimmt die Betriebsdirektion. Die beiden Frauen wurden vom Vorstand der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) offiziell präsentiert. Auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl war bei der Vorstellung dabei.

Eveline Kink leitet medizinischen Bereich

Die Fachärztin Eveline Kink hat ihre neue Funktion bereits am 1. Juli 2026 angetreten. Sie ist auf Innere Medizin und Lungenerkrankungen spezialisiert und arbeitet seit 2004 für die KAGes. Seit 2019 stand sie an der Spitze der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie am Standort Enzenbach. Nun ist sie für die medizinische Weiterentwicklung des gesamten Krankenhausverbundes mitverantwortlich. Besonders wichtig sind ihr die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen und eine gute Versorgung der Patienten. Prim. Dr. Eveline Kink begann ihre medizinische Laufbahn in Wien. Nach der Promotion an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien im Jahr 1992 wurde sie am AKH Wien und am Otto-Wagner-Spital zur Lungenfachärztin ausgebildet. Diese Mischung aus hochtechnologisierter Spitzenmedizin und breiter Basisversorgung in einem peripheren Krankenhaus empfand sie als besonders wertvoll für ihre medizinische Ausbildung. Im Jahr 2001 erlangte sie die Facharztqualifikation für Lungenkrankheiten, 2004 folgte das Zusatzfach Intensivmedizin. Nach Änderung der Ärzteausbildungsordnung wurde sie auch Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie. 2004 wechselte sie zur KAGes, um eine Respiratory Care Unit (RCU) und pneumologische Intensivstation am Standort Enzenbach aufzubauen. Seit Januar 2019 steht Prim. Dr. Kink als Primaria an der Spitze der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie am LKH Graz II, Standort Enzenbach. Bereits zuvor hatte sie als leitende Oberärztin der Respiratory Care Unit (RCU) und der Intensivstation (ICU) umfangreiche Führungserfahrung gesammelt. Seit 2014 war sie stellvertretende Abteilungsleiterin und ab 2015 Geschäftsführende Oberärztin.

©Schuchlautz Seit 1. Juli 2026 hat Prim. Dr. Eveline Kink, MBA die Funktion der Ärztlichen Direktorin des LKH Graz II übernommen. Die erfahrene Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie verfügt über langjährige medizinische sowie Führungserfahrung innerhalb der KAGes.

Sabine Reiterer übernimmt Betriebsdirektion

Für die wirtschaftlichen, organisatorischen und technischen Aufgaben ist künftig Sabine Reiterer zuständig. Sie bringt ebenfalls langjährige Erfahrung im steirischen Gesundheitswesen mit. Die gebürtige Leibnitzerin leitete zuletzt den Krankenhausverbund LKH Murtal mit den Standorten Judenburg, Knittelfeld und Stolzalpe. Reiterer wuchs in Leibnitz auf und absolvierte dort die Bundeshandelsakademie, die die Grundlage ihrer wirtschaftlichen Ausbildung bildete. Anschließend absolvierte sie eine Spezialisierung zur diplomierten Krankenhausbetriebswirtin und einen Universitätslehrgang für Krankenhausmanagement an der Wirtschaftsuniversität Wien. Darüber hinaus schloss sie an der Donau-Universität Krems zwei weiterführende Studiengänge erfolgreich ab: das Masterstudium „Management in Einrichtungen des Gesundheitswesens” mit der Fachvertiefung Gesundheitsmanagement, sowie das Studium „Health Services Management”. Ihre berufliche Laufbahn begann Sabine Reiterer in der Privatwirtschaft. Von 1993 bis 2003 war sie im Anlagenbau in Graz in unterschiedlichen kaufmännischen und organisatorischen Funktionen tätig. 2003 wechselte sie in den Gesundheitsbereich und übernahm die Funktion der stellvertretenden Betriebsdirektorin im Landespflegeheim Schwanberg. Damit begann eine langjährige Karriere im steirischen Gesundheitswesen, die von kontinuierlich wachsender Führungsverantwortung geprägt ist.

©LKH Graz 2 Dipl. KHBW Sabine Reiterer, MSc MBA übernimmt mit langjähriger Führungserfahrung im steirischen Gesundheitswesen und umfassendem betriebswirtschaftlichen Know-How die Funktion der Betriebsdirektorin des LKH Graz II.

Ab September 2012 war sie Betriebsdirektorin des Spitalsverbundes LKH Judenburg-Knittelfeld. Ab Januar 2013 übernahm sie zusätzlich die Heimleitung des Landespflegeheims Knittelfeld. Im September 2017 übernahm sie die Funktion der Betriebsdirektorin am LKH Stolzalpe. Mit 1. Jänner 2018 wurde der Verbund LKH Murtal, mit den Standorten Judenburg, Knittelfeld und Stolzalpe, gegründet, den sie bis 2026 leitete. Reiterer hat daher eine umfassende Erfahrung in der Führung eines standortübergreifenden Krankenhausverbundes sowie in der Weiterentwicklung komplexer betrieblicher Strukturen.

Fünf Krankenhausstandorte betroffen

Zum LKH Graz II gehören die Standorte Süd, West, Hörgas, Enzenbach und Voitsberg. Gemeinsam mit Pflegedirektorin Birgit Großauer bilden Kink und Reiterer das Führungsteam. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl begrüßt die beiden Personalentscheidungen. Er sieht in der Erfahrung der neuen Direktorinnen eine wichtige Grundlage, um die medizinische Versorgung und die Zusammenarbeit zwischen den Standorten weiterzuentwickeln.