Ein Grund zum Feiern an der FH JOANNEUM in Graz: Seit 20 Jahren werden dort Fachkräfte für das Gesundheitswesen ausgebildet. Rund 4.500 Menschen haben seither ein Gesundheitsstudium abgeschlossen.

Am 13. November 2026 feierte die Hochschule im Audimax in Graz 20 Jahre Gesundheitsstudien und zehn Jahre Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege.

Am 13. November 2026 feierte die Hochschule im Audimax in Graz 20 Jahre Gesundheitsstudien und zehn Jahre Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege.

Ob im Krankenhaus, im Labor oder in einer Therapieeinrichtung: Zahlreiche Fachkräfte im steirischen Gesundheitswesen haben ihre Ausbildung an der FH JOANNEUM absolviert. Am Freitag (13. November) feierte die Hochschule im Audimax in Graz das 20-jährige Bestehen ihrer Gesundheitsstudiengänge. Gleichzeitig wurde ein weiteres Jubiläum begangen: Seit zehn Jahren bietet die FH JOANNEUM auch das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege an.

Von sieben Studiengängen zum großen Ausbildungsangebot

Den Anfang machten 2006 sieben Bachelorstudiengänge, darunter Physiotherapie, Hebammen, Ergotherapie und Logopädie. Im Laufe der Jahre wurde das Angebot erweitert. 2016 startete die akademische Pflegeausbildung in Graz mit 37 Studierenden. Mittlerweile haben rund 1.000 Personen dieses Studium erfolgreich abgeschlossen. Seit Herbst 2025 wird es auch am Gesundheitscampus Kapfenberg angeboten. Ende September 2026 waren insgesamt rund 2.000 Studierende im Department Gesundheitsstudien eingeschrieben.

Forschung soll Patienten helfen

Neben der Ausbildung beschäftigt sich die FH JOANNEUM auch mit aktuellen Fragen der Medizin und Gesundheitsversorgung. So wird beispielsweise untersucht, wie sich Schichtarbeit auf den Stoffwechsel auswirkt. In anderen Projekten kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz, um komplizierte radiologische Befunde für Patienten verständlicher zu machen. Weitere Forschungsschwerpunkte sind die Betreuung während Schwangerschaft und Geburt sowie Erkrankungen wie Long Covid.

Wichtiger Beitrag für die Steiermark

Die Geschäftsführung der FH JOANNEUM, Martin Payer und Corinna Engelhardt-Nowitzki, betonte anlässlich des Jubiläums die Bedeutung der rund 4.500 Absolventen für die Gesundheitsversorgung. Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom würdigte die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre. Die Hochschule verbinde Ausbildung und Forschung und trage damit wesentlich zur medizinischen Versorgung in der Steiermark bei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2026 um 22:05 Uhr aktualisiert