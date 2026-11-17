Ein ganz besonderes Instrument ist verschwunden: Erich Kleindienst vermisst seine individuell umgebaute E-Geige. Das Grazer Steirer-Pub machte den Fall öffentlich und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit einem ungewöhnlichen Aufruf wendet sich das Grazer Steirer-Pub auf Facebook an seine Community: Erich Kleindienst aus St. Johann ob Hohenburg (Bezirk Voitsberg) vermisst seine besondere elektrische Geige. Das Lokal bittet darum, den Beitrag zu teilen und aufmerksam zu sein, falls das Instrument irgendwo auftaucht.

Geige ist eine Spezialanfertigung

Bei dem verschwundenen Instrument handelt es sich um eine elektrische Harley-Benton-Geige. Sie wurde individuell umgebaut und verfügt über speziell angepasste Bünde sowie eine besondere Griffweise. Auch optisch ist sie ein Einzelstück: Eine aufwendige Speziallackierung in Airbrush-Technik macht die Geige unverwechselbar. Wer das Instrument gesehen hat oder Angaben zu seinem Verbleib machen kann, soll sich beim Steirer-Pub oder an die Polizeiinspektion Schmidgasse in Graz wenden.