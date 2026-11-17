Drei Mitarbeiter der Holding Graz sollen während ihrer Dienstzeit Müll auf eigene Rechnung entsorgt und dafür Geld kassiert haben. Zwei wurden bereits fristlos entlassen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Drei Mitarbeiter der Holding Graz sollen während der Arbeitszeit private Mülltouren durchgeführt und dafür Geld kassiert haben. Zwei wurden bereits fristlos entlassen, nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Drei Mitarbeiter der Holding Graz sollen während der Arbeitszeit private Mülltouren durchgeführt und dafür Geld kassiert haben. Zwei wurden bereits fristlos entlassen, nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Schwere Vorwürfe werden gegen Mitarbeiter der Holding Graz erhoben. Drei Müllmänner sollen ihre beruflichen Möglichkeiten für ein privates Geschäft genutzt haben. Statt Müllentsorgungen regulär abzurechnen, sollen sie Geld direkt von einem Unternehmen angenommen haben. Die Vorwürfe führten nun zu personellen Konsequenzen und Ermittlungen.

Müllmänner sollen Geld eingesteckt haben

Nach bisherigen Informationen sollen zwei Mitarbeiter der Holding Graz gemeinsam mit einem städtischen Vertragsbediensteten unterwegs gewesen sein. Das Trio steht laut Medien im Verdacht, während der Arbeitszeit mit einem Dienstfahrzeug Abfälle eines Grazer Unternehmens abgeholt zu haben. Dafür sollen die Männer Geld kassiert haben, ohne die Einnahmen an die Holding abzuführen. Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht eine Mülltonne mit einem Fassungsvermögen von 1100 Litern. Diese soll regelmäßig, möglicherweise sogar mehrmals pro Woche, geleert worden sein. Wie lange die mutmaßlichen Machenschaften bereits andauerten und wie hoch ein möglicher finanzieller Schaden ist, muss noch geklärt werden.

Zwei Mitarbeiter bereits entlassen

Die Holding Graz reagierte nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit Konsequenzen: Zwei Beschäftigte wurden laut Medien nach einer internen Prüfung fristlos entlassen. Ein dritter Beteiligter wurde vorerst vom Dienst freigestellt. Bei ihm gibt es eine rechtliche Besonderheit: Der Mann ist direkt beim Magistrat beschäftigt und zugleich Personalvertreter. Eine Entlassung ist deshalb nur unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen möglich. Laut dem Büro von Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) wurden bereits die notwendigen Schritte eingeleitet. Die Holding Graz betont, dass ein solches eigenmächtiges Vorgehen nicht mit ihren betrieblichen Standards vereinbar sei. Man arbeite daran, den Sachverhalt vollständig aufzuklären.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugsverdachts

Der Fall wurde inzwischen auch bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Dort wird wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt. Eine konkrete Schadenssumme steht bislang nicht fest. Für die drei Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Für die Holding Graz ist es nicht der erste Vorfall, der zuletzt für Aufsehen sorgte: Erst kürzlich wurde ein weiterer Mitarbeiter nach Vorwürfen mehrfacher sexueller Belästigung auf einer Firmenfeier vom Dienst freigestellt. Auch in diesem Fall wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Die Holding kündigte eine umfassende Aufklärung an.