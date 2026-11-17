Am Montagnachmittag, dem 16. November geriet im Grazer Bezirk Andritz ein Kleintransporter in Brand. Die Berufsfeuerwehr rückte aus und konnte die Situation rasch unter Kontrolle bringen.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montagnachmittag im Grazer Bezirk Andritz: Ein Kleintransporter stand plötzlich in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Graz wurde alarmiert und rückte mit einer Löschgruppe zum Einsatzort aus. Wie die Berufsfeuerwehr auf Facebook mitteilte, gelang es den Einsatzkräften, die Situation rasch zu bewältigen. Weitere Details zum Brand, etwa zur Ursache oder zur Höhe des entstandenen Schadens, wurden zunächst nicht bekannt gegeben.