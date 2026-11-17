Auf Vancouver Island in Kanada ist Abfallentsorgung wegen der abgelegenen Lage eine besondere Herausforderung. Vier Maschinen eines Unternehmens aus Frohnleiten helfen dort mittlerweile bei der Aufbereitung von Müll und Altholz.

Rund 9.000 Kilometer liegen zwischen Frohnleiten und Vancouver Island. Dennoch ist steirische Technik auf der kanadischen Insel längst ein fixer Bestandteil der Abfallwirtschaft. Das Unternehmen Komptech hat dort mittlerweile vier Maschinen im Einsatz. Erst vor wenigen Wochen wurde ein weiteres Gerät geliefert. Die Insel erstreckt sich über mehr als 460 Kilometer entlang der Pazifikküste und ist mit rund 31.000 Quadratkilometern beinahe doppelt so groß wie die Steiermark. Eine direkte Straßenverbindung zum kanadischen Festland gibt es nicht. Transporte sind daher nur per Schiff oder Flugzeug möglich.

Neue Maschine verarbeitet bis zu 50 Tonnen pro Stunde

Das jüngste Gerät ist ein sogenannter „Terminator“. Die Maschine kann laut Unternehmen rund 50 Tonnen Material pro Stunde zerkleinern. Sie wird vor allem für Bau- und Abbruchabfälle sowie für die Aufbereitung von Holz eingesetzt. Aus dem Material entsteht unter anderem Biomassebrennstoff, der an eine Zellstoff- und Papierfabrik auf der Insel geliefert wird. Für die Abfallwirtschaft vor Ort ist die Technik aus der Steiermark aus mehreren Gründen relevant: Lagerflächen sind begrenzt, Transporte zum Festland aufwendig und Ausfälle von Maschinen können den Betrieb erheblich beeinträchtigen.

Deponie-Schließung erhöhte den Druck

Wie wichtig die Wiederverwertung ist, zeigte sich bereits 2021. Damals musste eine auf Bau- und Abbruchabfälle spezialisierte Deponie im Großraum Victoria wegen ausgeschöpfter Kapazitäten schließen. Dadurch wurde die verbliebene Deponie stärker belastet. Die Regionalverwaltung führte deshalb eine Vorgabe ein, wonach Altholz getrennt gesammelt und verwertet werden muss. Komptech war zu diesem Zeitpunkt bereits auf Vancouver Island vertreten. 2018 kam zunächst ein gebrauchter „Terminator“ zum Einsatz. Vier Jahre später wurde die Anlage um einen Windsichter namens „Hurrikan“ erweitert, der Kunststoffe aus dem Material der Kompostaufbereitung entfernt. Mit dem Hochgeschwindigkeits-Zerkleinerer „Lacero“ kam später eine weitere Maschine hinzu, die Altholz zu Brennstoff verarbeitet.

Betreuung vor Ort durch Partner

Damit die Maschinen auch in der abgelegenen Region einsatzfähig bleiben, arbeitet Komptech mit Partnern in Nordamerika zusammen. In Kanada übernimmt Foreman Equipment gemeinsam mit dem US-Kooperationspartner Viably die Betreuung sowie die Versorgung mit Ersatz- und Verschleißteilen. Das Unternehmen aus Frohnleiten entwickelt und produziert Maschinen für das Recycling von Abfällen und die Aufbereitung von Biomasse. Weltweit sind die Geräte nach Unternehmensangaben in mehr als 80 Ländern im Einsatz. Komptech beschäftigt rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 220 davon am Standort Frohnleiten.