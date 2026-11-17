Am Freitag, dem 20. November, findet in Graz eine Demonstration im Rahmen einer europaweiten Protestaktion statt. Die Teilnehmer starten am Griesplatz und machen sich für bessere Zukunftsperspektiven stark.

Unter dem Motto „Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege“ wollen am Freitag junge Menschen in mehr als 25 Ländern auf die Straße gehen. Die Protestbewegung wird von einem Bündnis aus über 50 Jugend- und Studierendenorganisationen getragen. Auch in Österreich beteiligen sich unter anderem Attac, Fridays for Future und die Sozialistische Jugend. In Graz beginnt die Kundgebung um 16 Uhr am Griesplatz. Die Demonstrierenden setzen sich nach eigenen Angaben für bessere Bildung, mehr Klimaschutz und leistbaren Wohnraum ein. Gleichzeitig richtet sich der Protest gegen Aufrüstung und Militarisierung.

Demonstrationszug führt durch mehrere Straßen

Nach dem Auftakt am Griesplatz zieht die Gruppe durch den Bezirk Gries. Die geplante Route verläuft über die Rösselmühlgasse, Dreihackengasse, Dominikanergasse, Vorbeckgasse und Feuerbachgasse. Anschließend geht es über die Sterngasse und Griesgasse zurück zum Griesplatz.

Verzögerungen bei den Öffis möglich

Aufgrund der Demonstration müssen Fahrgäste am Freitagnachmittag mit vorübergehenden Unterbrechungen rechnen. Betroffen sind die Buslinien 31, 32, 33, 40 und 67 sowie die Straßenbahnlinie 17. Die Busse werden im Bereich Griesplatz und Rösselmühlgasse zeitweise angehalten. Bei der Bim kann es im Bereich der Kreuzung Vorbeckgasse, Belgiergasse und Feuerbachgasse zu einer kurzen Wartezeit kommen. Mehr dazu hier: Demo in Graz: Diese Öffi-Linien sind betroffen. Neben Graz sind auch in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Steyr Protestaktionen angekündigt.