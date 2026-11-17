Ein ehemaliger steirischer Politiker musste sich am Dienstag wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer damals 13-Jährigen vor Gericht verantworten. Nun ist das Urteil gefallen.

Am Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag ein Urteil gegen einen ehemaligen steirischen Politiker gefallen. Der 39-Jährige wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt. Das berichtet die „Kronen Zeitung“. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Prozess fand ohne Öffentlichkeit statt

Die Gerichtsverhandlung wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten. Hintergrund des Falls ist ein Vorfall aus dem Sommer 2021. Damals soll der Mann über eine Online-Plattform Kontakt zu einer 13-jährigen Schülerin aufgenommen haben. 5 Minuten berichtete: Steirischer Ex-Politiker soll 13-Jährige missbraucht haben. Bei einem anschließenden Treffen in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt kam es laut Anklage zu sexuellen Handlungen. Der Mann soll dem Mädchen dafür auch Geld gegeben haben.

13-Jähriger missbraucht: Ehemaliger Politiker verurteilt

Bereits im August 2025 waren die Ermittlungen gegen den damaligen Politiker öffentlich geworden. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe gab er seine politischen Funktionen auf. Nun wurde der 39-Jährige in erster Instanz zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Der mögliche Strafrahmen reichte bis zu 15 Jahren Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.