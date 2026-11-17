Am LKH-Univ. Klinikum Graz ist seit Oktober 2026 ein neues, vollautomatisiertes Laborgerät im Einsatz. Es kann die Konzentration verschiedener Medikamente im Blut besonders genau bestimmen. Das soll Ärzten helfen, Behandlungen schneller und gezielter anzupassen. Laut Klinikum handelt es sich um eine Österreich-Premiere.

Erste Ergebnisse nach rund 40 Minuten

Das neue System arbeitet mit der sogenannten Massenspektrometrie. Dabei handelt es sich um ein besonders präzises Verfahren zur Untersuchung von Blutproben. Bisher waren dafür zahlreiche Arbeitsschritte von Hand notwendig. Das neue Gerät übernimmt einen Großteil davon automatisch. Je nach Untersuchung können erste Ergebnisse bereits nach rund 40 Minuten vorliegen. Laut technischen Angaben sind bis zu 100 Probeninjektionen pro Stunde möglich.

Besonders wichtig nach Organtransplantationen

Von der neuen Technologie profitieren vor allem Menschen, die eine Spenderniere, ein neues Herz oder eine neue Leber erhalten haben. Sie müssen dauerhaft Medikamente einnehmen, damit ihr Körper das transplantierte Organ nicht abstößt. Dabei ist die richtige Dosierung entscheidend. Zu wenig Wirkstoff kann eine Abstoßungsreaktion auslösen, zu viel kann schwere Nebenwirkungen verursachen. Durch die schnelleren Laborergebnisse können Ärzte die Medikamentendosis bei Bedarf rascher anpassen. Bei manchen Patienten sollen dadurch Blutabnahme, Befundbesprechung und eine mögliche Therapieänderung innerhalb eines einzigen Ambulanztermins möglich sein.

Auch bei Antibiotika und anderen Medikamenten

Das neue Gerät wird nicht nur in der Transplantationsmedizin eingesetzt. Es kann auch bei der Kontrolle bestimmter Antibiotika, Psychopharmaka und Hormone helfen. Insgesamt ist das System für die Untersuchung von mehr als 60 verschiedenen Substanzen vorgesehen. Derzeit werden am Grazer Uniklinikum 20 unterschiedliche Tests damit durchgeführt. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl sieht darin einen wichtigen Fortschritt für die steirische Gesundheitsversorgung. Dass die Technologie erstmals in einem österreichischen Krankenhaus eingesetzt wird, zeige den Anspruch, bei medizinischen Innovationen eine führende Rolle einzunehmen.