Geplante Wohnbauten auf dem Gelände des Sacré Coeur in Graz sorgen für Unmut. Eltern befürchten, dass wertvolle Flächen für die Schule verloren gehen könnten. Jetzt meldet sich Vizebürgermeisterin Judith Schwentner zu Wort.

Die Diskussion um die Zukunft des Sacré Coeur in Graz geht weiter. Nach einem persönlichen Gespräch mit Vertreterinnen des Elternvereins und einem Schülervertreter stellt sich Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hinter die Anliegen der Schulgemeinschaft. Fast 1.000 Kinder besuchen die Bildungseinrichtung. Aus Sicht der Vizebürgermeisterin brauchen sie ausreichend Platz zum Lernen, Spielen und für Bewegung. Deshalb fordert sie das Institut Österreichischer Orden auf, die geplanten Wohnbauten nochmals zu überdenken.

Schule braucht dringend mehr Platz

Laut Schwentner stößt das Sacré Coeur bereits an seine räumlichen Grenzen. Bei der Erstellung des Bebauungsplans habe die Stadt deshalb zusätzliche Möglichkeiten für Schulgebäude, Kindergarten und Sportflächen vorgesehen. Umso weniger könne sie nachvollziehen, dass nun offenbar der Wohnbau in den Vordergrund rücke. „Die Bedürfnisse der Kinder müssen hier im Mittelpunkt stehen“, betont Schwentner.

Stadt verweist auf Schutz der Grünflächen

Das betroffene Grundstück ist bereits seit Jahrzehnten als Bauland ausgewiesen. Im September beschloss die Stadt Graz allerdings einen Bebauungsplan, der die möglichen Bauvorhaben deutlich einschränkt. Damit sollen unter anderem Grünflächen, wertvolle Bäume, die historische Klostermauer und denkmalgeschützte Gebäude geschützt werden. Schwentner betont, dass ohne diesen Bebauungsplan wesentlich mehr auf dem Gelände gebaut werden könnte. Ihr persönliches Ziel sei dennoch, den gesamten Grünraum zu erhalten.

Kritik an Verwendung möglicher Einnahmen

Für zusätzlichen Ärger bei den Eltern sorgt die Frage, wohin das Geld aus dem geplanten Wohnbau fließen soll. Nach ihren Informationen würden die Einnahmen nicht dem Grazer Schulstandort zugutekommen, obwohl dort Investitionen notwendig seien. Schwentner fordert das Institut Österreichischer Orden deshalb auf, die Bedenken der Eltern ernst zu nehmen und gemeinsam mit der Schulgemeinschaft nach einer Lösung zu suchen. Ob die Wohnbaupläne tatsächlich geändert werden, ist derzeit offen.