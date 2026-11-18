Auf der Kärntner Straße in Graz kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos und ein Lkw waren beteiligt. Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Ein Fahrstreifenwechsel auf der Kärntner Straße in Graz endete mit einem Zusammenstoß dreier Fahrzeuge. Vier Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Ein Fahrstreifenwechsel auf der Kärntner Straße in Graz endete mit einem Zusammenstoß dreier Fahrzeuge. Vier Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Am Dienstag, dem 17. November 2026, kam es gegen 15.30 Uhr auf der Kärntner Straße im Grazer Bezirk Gries zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Leibnitz war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Süden unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 28-jähriger Grazer mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen in dieselbe Richtung. Auf der Gegenfahrbahn näherte sich ein Lkw, der von einem 45-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz gelenkt wurde.

Autos kollidierten

Auf Höhe der Hausnummer 59 wollte die 46-Jährige am Auto des 28-Jährigen vorbeifahren. Zur selben Zeit beabsichtigte dieser, vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei dürfte er die 46-jährige Lenkerin übersehen haben. In der Folge stießen die beiden Autos zusammen. Durch den Zusammenstoß geriet das Auto der 46-Jährigen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es mit dem entgegenkommenden Lkw. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Menschen verletzt. Für zwei von ihnen hatte die Kollision schwere Folgen.

Vier Verletzte

Die 46-jährige Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Auch die 75-jährige Beifahrerin des Lkw-Lenkers aus dem Bezirk Leibnitz wurde schwer verletzt. Der 28-jährige Autofahrer und der 45-jährige Lkw-Lenker kamen mit leichten Verletzungen davon.