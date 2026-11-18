Vier bis fünf Jahre Bauzeit und massive Verkehrsbehinderungen könnten auf Graz und die Umgebung zukommen. Die steirischen Sozialpartner und die Industriellenvereinigung fordern deshalb eine umfassende Prüfung aller Alternativen.

Rund 25.000 Fahrzeuge könnten während der geplanten Sanierung des Plabutschtunnels täglich auf das Grazer Stadtgebiet und umliegende Straßen ausweichen. An Spitzentagen und in der Hauptreisezeit wären es sogar deutlich mehr. Die Arbeiten sollen vier bis fünf Jahre dauern. Vorgesehen ist derzeit, jeweils eine Tunnelröhre über mehrere Jahre zu sperren und den Verkehr in der anderen Röhre im Gegenverkehr zu führen. Das könnte nicht nur Pendler, sondern auch Betriebe und Lieferverkehr stark belasten. Die steirischen Sozialpartner und die Industriellenvereinigung (IV) Steiermark fordern deshalb eine umfassende Wirtschaftlichkeitsprüfung, bevor weitere Entscheidungen getroffen werden.

616 Millionen Euro für Plabutsch-Sanierung

Laut dem ASFINAG-Bauprogramm sind für die Sanierung rund 616 Millionen Euro vorgesehen. Als Fertigstellung wird 2035 oder später angegeben. Bei einem Projekt dieser Größenordnung ist eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgeschrieben. Aus Sicht der Sozialpartner und der IV-Steiermark dürfen dabei nicht nur die unmittelbaren Baukosten berücksichtigt werden. Auch längere Arbeitswege, zusätzliche Kosten für Betriebe und mögliche Einschränkungen bei der Erreichbarkeit von Schulen und Krankenhäusern müssten einfließen. Die Auswirkungen könnten von Leibnitz bis Deutschfeistritz und darüber hinaus spürbar sein.

Vier Varianten

Bereits im März sprachen sich Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Gewerkschaftsbund und Industriellenvereinigung für eine dritte Tunnelröhre aus. Diese könnte während der Sanierung den Verkehr aufnehmen und später als Reserve dienen. Laut den vorliegenden Unterlagen hat eine Untersuchung der TU Graz die technische Machbarkeit grundsätzlich bestätigt. Ob diese Lösung auch wirtschaftlich am sinnvollsten wäre, ist allerdings noch offen. Deshalb sollen vier Möglichkeiten verglichen werden: die derzeit vorgesehene Generalsanierung, eine beschleunigte Sanierung, eine schrittweise Erhaltung sowie der Bau einer dritten Ersatzröhre samt Sanierung der bestehenden Röhren.

Prüfung gefordert

„Sicherheit ist nicht verhandelbar. Jahrelanger vermeidbarer Stau aber schon. Die Kosten dürfen nicht nur bei der ASFINAG betrachtet werden – entscheidend ist die Gesamtbelastung für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Wer über diese Baustelle entscheidet, muss zeigen, welche Lösung Betriebe, Beschäftigte und Bevölkerung insgesamt am wenigsten belastet. Wir verlangen einen nachvollziehbaren Vergleich, der keine ernsthafte Alternative von vornherein ausschließt“, betonen WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk, AK-Präsident Josef Pesserl, ÖGB-Landesvorsitzender Horst Schachner und IV-Steiermark-Präsident Kurt Maier gemeinsam. Sie verlangen nachvollziehbare Unterlagen zu den untersuchten Varianten und deren Folgen. Bislang liegt laut ihren Angaben keine umfassende Varianten- und Wirtschaftlichkeitsprüfung vor.

Wie geht es weiter?

Als nächsten Schritt bringen die Sozialpartner und die IV-Steiermark eine gemeinsame Offenlegung der technischen Zustandsbewertung, der Nutzen-Kosten-Untersuchung und der ministeriellen Wirtschaftlichkeitsprüfung ins Spiel. Sollte die vorgeschriebene Prüfung noch fehlen, müsse sie vor weiteren Festlegungen nachgeholt werden. Auch ein unabhängiger Gegencheck und Möglichkeiten zur Verkürzung der Bauzeit stehen im Raum. Dazu zählen etwa Mehrschichtbetrieb oder parallele Arbeiten, sofern diese technisch und rechtlich möglich sind. Beim angekündigten Plabutschtunnel-Gipfelgespräch im November könnte auch die Einbindung der Sozialpartner und der IV-Steiermark dazu beitragen, die Folgen für Beschäftigte und Betriebe stärker zu berücksichtigen. Ziel bleibt eine sichere Sanierung mit möglichst geringen Belastungen für die Steiermark.