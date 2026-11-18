In der Nacht auf Mittwoch musste die Berufsfeuerwehr Graz in die Eckertstraße ausrücken. Auf einem Sportplatz war ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch löschen.

In der Grazer Eckertstraße musste die Berufsfeuerwehr in der Nacht ausrücken, um einen Brand an der Bande eines Sportplatzes zu löschen.

In der Grazer Eckertstraße musste die Berufsfeuerwehr in der Nacht ausrücken, um einen Brand an der Bande eines Sportplatzes zu löschen.

In der Grazer Eckertstraße kam es in der Nacht auf Mittwoch, den 18. November, zu einem Feuerwehreinsatz. „Die Alarmierung erfolgte um 02.07 Uhr. An der Bande eines Sportplatzes brannte es“, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. „Der Brand konnte rasch mit einem C-Rohr gelöscht werden“, heißt es weiter. Im Anschluss führte die Feuerwehr noch Nachlösch- und Sicherungsarbeiten durch.