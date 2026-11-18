Gute Nachrichten für Wohnungssuchende in Graz: Heuer werden deutlich mehr Neubauwohnungen fertig als im Vorjahr. Das wirkt sich auch auf die Mieten aus. Beim Wohnungskauf sieht es allerdings anders aus.

Wer in Graz eine neue Mietwohnung sucht, hat derzeit vergleichsweise viel Auswahl. Das zeigt der aktuelle Wohnungsmarktbericht des Immobiliendienstleisters CBRE. Insgesamt werden 2026 in der steirischen Landeshauptstadt 1.524 Neubauwohnungen fertiggestellt. Das sind um 130 Prozent mehr als im Vorjahr. Der starke Anstieg hat allerdings einen besonderen Grund: Beim Projekt MQG Messequadrant in der Fröhlichgasse verzögerte sich die Fertigstellung von 571 Wohnungen. Diese werden deshalb erst heuer statt wie ursprünglich geplant 2025 gezählt.

Mieten sinken leicht

Das große Angebot macht sich auch bei den Mietpreisen bemerkbar. Die Spitzenmiete für Grazer Neubauwohnungen liegt derzeit bei 13,50 Euro netto pro Quadratmeter und Monat. Gegenüber dem dritten Quartal 2025 ist das ein Rückgang um 0,74 Prozent. Je nach Lage bewegen sich die Nettomieten zwischen 9,20 und 13,50 Euro pro Quadratmeter. „Während in vielen anderen Städten die Spitzenmieten weiter steigen, beobachten wir in Graz eine leichte Gegenbewegung. Das große Angebot an neuen Mietwohnungen verschafft Mietern mehr Auswahl und eine stärkere Verhandlungsposition“, erklärt Sigrid Filzmoser von CBRE.

Kaufpreise steigen

Während sich die Lage für Mieter etwas entspannt, müssen Käufer weiterhin mit steigenden Preisen rechnen. Für eine Neubau-Eigentumswohnung werden in Graz derzeit durchschnittlich rund 5.200 Euro pro Quadratmeter verlangt. Das entspricht einem Anstieg um 1,96 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2025. „Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung sind die gestiegenen Baukosten“, sagt Martin Denner von CBRE. Besonders teuer ist es in der Grünlage Nordost mit durchschnittlich rund 6.000 Euro pro Quadratmeter. In den inneren Bezirken liegt der Durchschnitt bei 5.600 Euro, in den südwestlichen Flächenbezirken hingegen bei rund 4.400 Euro.

Wo neu gebaut wird

Auch bei den Neubauten gibt es innerhalb von Graz deutliche Unterschiede. Rund 45 Prozent der heuer fertiggestellten Wohnungen befinden sich in den inneren Bezirken. Das entspricht 685 Wohnungen. Weitere 410 Wohnungen entstehen in den südwestlichen Flächenbezirken. Für 2027 verlagert sich der Schwerpunkt laut CBRE wieder stärker in Richtung Reininghausgründe und angrenzende Entwicklungsgebiete.

So geht es weiter

Auch im kommenden Jahr dürfte das Wohnungsangebot in Graz hoch bleiben. CBRE rechnet für 2027 mit rund 1.300 fertiggestellten Wohnungen. Das wären zwar um 16 Prozent weniger als heuer, dennoch bleibt das Neubauvolumen auf einem hohen Niveau. Gleichzeitig hat das Bevölkerungswachstum zuletzt deutlich nachgelassen. Seit 2021 ist Graz zwar um rund 15.800 Einwohner gewachsen, die Entwicklung hat sich zuletzt aber abgeschwächt. Beides trägt laut CBRE zur derzeit entspannten Situation am Grazer Wohnungsmarkt bei.