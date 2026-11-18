Beim Bundesligaspiel zwischen dem GAK und Rapid am Samstag, dem 21. November, gelten rund um das Stadion Graz-Liebenau besondere Sicherheitsmaßnahmen. Wer gegen ein Betretungsverbot verstößt, riskiert bis zu 1.000 Euro Strafe.

Wer trotz eines Betretungsverbots den Sicherheitsbereich betritt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro rechnen.

Wer trotz eines Betretungsverbots den Sicherheitsbereich betritt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro rechnen.

Am Samstag, dem 21. November 2026, trifft der Grazer AK 1902 auf den SK Rapid. Anpfiff ist um 19.30 Uhr im Stadion Graz-Liebenau. Rund um das Stadion wird für das Bundesligaspiel ein Sicherheitsbereich eingerichtet. Das hat die Landespolizeidirektion Steiermark auf Grundlage des Sicherheitspolizeigesetzes verordnet. Die Regelung gilt bereits ab Samstag, 15 Uhr, und bleibt bis Sonntag, 22. November, um 1 Uhr in Kraft.

Diese Straßen sind betroffen

Der Sicherheitsbereich erstreckt sich über mehrere Straßen rund um das Stadion Graz-Liebenau. Dazu zählen unter anderem Abschnitte der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Münzgrabenstraße, der Harmsdorfgasse, der Weinholdstraße und der Raiffeisenstraße. Auch Bereiche entlang der Dr.-Lister-Gasse, der Lortzinggasse, der Karl-Huber-Gasse, der Kollowitzgasse und der Kasernstraße liegen innerhalb der festgelegten Grenzen. Die genaue Abgrenzung ist in der Verordnung der Landespolizeidirektion Steiermark festgelegt.

©LPD Stmk Rund um das Stadion Graz-Liebenau richtet die Polizei für das Bundesligaspiel zwischen dem GAK und Rapid einen Sicherheitsbereich ein.

Polizei darf wegweisen

Innerhalb dieses Bereichs kann die Polizei bestimmte Personen wegweisen. Das betrifft Menschen, die im Zusammenhang mit der Sportgroßveranstaltung gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum begehen oder bereits begangen haben. Für diese Personen gilt gleichzeitig ein Betretungsverbot für den Sicherheitsbereich. Sie dürfen das betroffene Gebiet somit nicht mehr betreten.

Bis zu 1.000 Euro Strafe

Wer trotz eines solchen Betretungsverbots in den Sicherheitsbereich zurückkehrt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Dafür droht laut Landespolizeidirektion Steiermark eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro. Kann die Strafe nicht eingebracht werden, ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen möglich. Auch eine Festnahme ist unter bestimmten Voraussetzungen vorgesehen: Wer trotz einer Abmahnung seine strafbare Handlung fortsetzt, kann von der Polizei festgenommen werden.