Ein Lichtmast sorgt in der Schulgasse in Graz-Waltendorf für Kritik. Er verengt die Fahrbahn und erschwert das Vorbeikommen von Autos und Fahrrädern. Die FPÖ fordert nun eine Prüfung möglicher Lösungen.

Ein Lichtmast, der in den Straßenraum hineinragt, sorgt in der Schulgasse gegenüber dem alten Bezirksamt Waltendorf für Probleme. Durch den Mast bleibt weniger Platz für Autos und Fahrräder. Besonders dann, wenn sich Autofahrer und Radfahrer begegnen, kann es an dieser Stelle eng werden. Wie die Grazer FPÖ exklusiv gegenüber 5 Minuten berichtet, hätten sich bereits zahlreiche Betroffene an den Freiheitlichen Gemeinderatsklub gewandt. Sie schilderten gefährliche Situationen rund um die Engstelle.

Auch Radroute betroffen

Die Schulgasse ist in der offiziellen Radkarte der Stadt Graz als Radroute eingezeichnet und gehört damit zum städtischen Radverkehrsnetz. Der Lichtmast schränkt den verfügbaren Platz jedoch zusätzlich ein und erschwert das Ausweichen. Gerade bei Begegnungen zwischen Autos und Fahrrädern ist ausreichend Abstand wichtig. Hinzu kommt, dass sich die Engstelle im Umfeld der Volksschule Waltendorf befindet. FPÖ-Gemeinderat Roland Zistler sieht deshalb Handlungsbedarf.

FPÖ fordert Prüfung

Zistler greift die Anliegen der Betroffenen nun mit einem Antrag im Grazer Gemeinderat auf. Er fordert, dass die Stadt die Möglichkeiten einer Versetzung des Lichtmastes prüft. Dadurch könnte die Engstelle entschärft und mehr Platz für die Verkehrsteilnehmer geschaffen werden. „Die Berichte der Betroffenen müssen ernst genommen werden. Gerade im Umfeld einer Volksschule dürfen wir vermeidbare Gefahrenstellen nicht einfach hinnehmen. Ich erwarte mir, dass die Stadt die Möglichkeiten für eine Versetzung des Lichtmastes prüft und eine praktikable Lösung vorlegt“, erklärt Zistler.

Was nun geprüft wird

Mit der Prüfung soll das Straßenamt, genauer das Referat Verkehrssteuerung und Straßenbeleuchtung, befasst werden. Dabei geht es unter anderem darum, welche anderen Standorte für den Lichtmast infrage kommen und ob eine Versetzung technisch möglich ist. Auch die Grundstücksverhältnisse sollen geklärt werden. Falls notwendig, sollen zudem Gespräche mit den betroffenen Grundeigentümern stattfinden. Auf Grundlage dieser Ergebnisse sollen schließlich die notwendigen Schritte für eine mögliche Umsetzung aufgezeigt werden.