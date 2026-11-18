Weihnachtspullover, passende Pyjamas und Outfits für die ganze Familie: In Graz ist die Nachfrage besonders groß. Eine Auswertung von 85 Großstädten zeigt, dass die steirische Landeshauptstadt ganz vorne mitmischt.

Graz hat offenbar eine besondere Vorliebe für weihnachtliche Kleidung. Das zeigt zumindest das Weihnachtsbarometer des Unternehmens Happy Seasons. Dafür wurden Bestellungen von Weihnachtspullovern, Pyjamas und Familiensets in insgesamt 85 Großstädten in Österreich und Deutschland ausgewertet. Das überraschende Ergebnis: Graz schafft es auf Platz zwei und ist damit österreichweit Spitzenreiter. Noch im Vorjahr lag die steirische Landeshauptstadt auf Platz 33. Nur die deutsche Stadt Trier liegt im aktuellen Vergleich vor Graz.

Doppelt so viel bestellt

Besonders auffällig ist der Abstand zum Durchschnitt. Graz erreicht im Weihnachtsbarometer einen Indexwert von 216. Das bedeutet, dass hier pro Kopf mehr als doppelt so viele Weihnachtsartikel bestellt wurden wie im Durchschnitt der untersuchten Städte. Trier führt die Rangliste mit einem Wert von 250 an. Auf Platz drei folgt bereits die nächste österreichische Stadt: Klagenfurt mit einem Index von 209. Dahinter liegen Innsbruck (204), Linz (185) und Braunschweig (182).

Wien weit hinter Graz

Auch insgesamt schneiden die österreichischen Städte bei der Auswertung gut ab. Gleich fünf der sieben bestplatzierten Großstädte liegen in Österreich. Neben Graz sind das Klagenfurt, Innsbruck, Linz und Salzburg. Die Bundeshauptstadt Wien kann da nicht ganz mithalten. Mit einem Index von 115 landet Wien auf Platz 28, liegt damit aber immerhin über dem Durchschnitt. Auch Wien hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert: Damals belegte die Stadt noch Platz 52.

Ergebnis überrascht selbst Gründer

Hinter der Auswertung steckt das dänische Unternehmen Happy Seasons, das seit 2016 Weihnachtskleidung verkauft. Die Idee zum Weihnachtsbarometer entstand aus Neugier. „Wir haben in Österreich, Deutschland und der Schweiz inzwischen über 300.000 Weihnachtspullover und Pyjamas verkauft. Da fanden wir es lustig, einmal nachzuschauen, wo eigentlich am meisten Weihnachten gefeiert wird. Das Ergebnis hat uns selbst überrascht“, sagt Mitgründer Christoffer Sloth Hedelund Henriksen. Auffällig ist laut Unternehmen auch, dass Weihnachtskleidung gerne gemeinsam getragen wird. In Österreich werden durchschnittlich 2,8 Artikel pro Bestellung gekauft, häufig für Paare, Familien oder sogar den Hund.

Das wurde untersucht

Für das Weihnachtsbarometer wurden Bestellungen bei Happy Seasons zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2025 ausgewertet. Dabei wurde die Zahl der gelieferten Artikel ins Verhältnis zur Einwohnerzahl der jeweiligen Stadt gesetzt. Der Durchschnitt aller 85 Großstädte entspricht einem Index von 100. Wichtig ist allerdings: Die Auswertung berücksichtigt ausschließlich Bestellungen bei Happy Seasons und nicht den gesamten Handel mit Weihnachtskleidung. Ob in Graz tatsächlich mehr Menschen Weihnachtspullover tragen als anderswo, lässt sich daraus daher nicht ableiten. Die vollständige Rangliste findest du auf der Webseite von Happy Seasons.