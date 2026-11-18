Die Graz Giants stellen sich in der Verteidigung neu auf. Philipp Fronik übernimmt künftig die Aufgabe des Defensive Coordinators. Der erfahrene Trainer war zuletzt von 2025 bis 2026 als Inside Linebacker Coach bei Nordic Storm in der ELF beziehungsweise EFA tätig. Dort durfte er mit dem Gewinn des EFA-Titels einen großen sportlichen Erfolg feiern. Nun soll er seine Erfahrung bei den Graz Giants einbringen und die bereits erfolgreiche Verteidigung weiterentwickeln.

©Eric Mühle Philipp Fronik übernimmt als neuer Defensive Coordinator die Verteidigung der Graz Giants.

Stationen im Ausland

Erfahrung sammelte Fronik aber nicht nur bei Nordic Storm. Zuvor war er unter anderem als Trainer der dänischen Nationalteams sowie bei den Copenhagen Towers tätig. Auch im österreichischen Football ist er kein Unbekannter. Bei den Mödling Rangers und den Vienna Vikings II arbeitete er bereits als Defensive Coordinator und Linebacker Coach. Seine Laufbahn im Football begann er als Spieler der Vienna Vikings, für die er von 2008 bis 2014 auf dem Feld stand.

„War schon länger mein persönliches Ziel“

Mit seinem Wechsel nach Graz kehrt Fronik nun in den österreichischen Football zurück. Die neue Aufgabe hat für ihn auch eine besondere persönliche Bedeutung. Erstmals kann er eine Verteidigung auf diesem Niveau eigenverantwortlich koordinieren. „Es war schon länger mein persönliches Ziel, eine Defense auf diesem Niveau zu koordinieren. Ich freue mich darauf, meine internationalen Erfahrungen einzubringen und gemeinsam mit einem ambitionierten Coaching Staff an der Weiterentwicklung einer bereits sehr erfolgreichen Defense zu arbeiten“, erklärt Fronik.

Das hat er vor

Für seine neue Aufgabe hat der Trainer bereits klare Vorstellungen. Fronik möchte eine flexible und aggressive Verteidigung aufbauen, die gegnerische Mannschaften vor Herausforderungen stellt. Dabei sollen vor allem Geschwindigkeit und hohe Einsatzbereitschaft eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig möchte er auch die Entwicklung junger Spieler fördern. Wie wichtig ihm die gemeinsame Arbeit ist, zeigt auch seine Einstellung zum Trainerberuf: „Ich liebe Football und genieße es, gemeinsam mit Spielern und Coaches an etwas zu arbeiten und Erfolge zu feiern. Genau das macht für mich den Reiz des Coachings aus.“