In der Grazer Smart City wurde am Dienstag eine neue Schule offiziell eröffnet. Rund 300 Mittelschüler und die ersten 25 Schüler einer Polytechnischen Klasse lernen hier. Der Neubau hat einiges zu bieten.

Mit einem Festakt, musikalischen Beiträgen und einem Programm der Schüler wurde am Dienstag, dem 17. November 2026, die neue MS/PTS Smart City in Graz-Eggenberg offiziell eröffnet. Unterrichtet wird im Neubau in der Waagner-Biro-Straße 99 bereits seit Juni. Seit Beginn des Schuljahres 2026/27 besuchen rund 300 Mittelschüler und die ersten 25 Schüler einer Polytechnischen Klasse den Standort. Die neue Schule ist aus der bisherigen MS Algersdorf hervorgegangen und vervollständigt den Schulcampus Smart City, der seit 2019 schrittweise ausgebaut wurde.

Lernen mit Technik

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der digitalen Bildung. Schon seit mehr als 25 Jahren setzt die bisherige MS Algersdorf auf moderne Technik im Unterricht. Daran wird auch am neuen Standort festgehalten: Alle Klassen werden als iPad-Klassen geführt. Die Schüler produzieren eigene Podcasts und Videos, arbeiten mit virtueller Realität und gestalten Beiträge für den schuleigenen Radiosender „RadioIgel“. Auch mobile Smartboards gehören zur Ausstattung. Direktorin Sigrid Carbonare-Godina betonte bei der Eröffnung: „Schule soll Zukunft versprechen. Sie soll befähigen, ermutigen und Wege aufzeigen und junge Menschen dabei unterstützen, diese selbstbewusst zu beschreiten. Dafür braucht es eine Umgebung, die diesen Ansprüchen gerecht wird. Diese finden wir hier auf jeden Fall vor“.

36 Millionen Euro

Für den Ausbau des Schulcampus investierte die Stadt Graz rund 36 Millionen Euro. Entstanden sind offene Lernbereiche, Terrassen, Freiklassen und ein Forschergarten, die den Unterricht ergänzen sollen. Im Mittelpunkt des Gebäudes befindet sich eine zweigeschossige Schulhalle, die als Treffpunkt dient. Auch auf Begrünung wurde geachtet: Das Gebäude verfügt über begrünte Dachflächen, zahlreiche neu gepflanzte Bäume und viel Grün auf den Terrassen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hob bei der Eröffnung hervor, dass das Gebäude erst durch die Schüler und das gemeinsame Miteinander mit Leben erfüllt werde.

Fit für den Beruf

Neben der digitalen Bildung spielt auch die Vorbereitung auf das Berufsleben eine wichtige Rolle. Mit dem Schuljahr 2026/27 startet am Standort eine von fünf Grazer Berufsvorbereitungsschulen. Dazu kommen Polytechnische Klassen mit den Fachbereichen Handel und Digitale Medien sowie Elektro. Damit sollen Allgemeinbildung, digitale Fähigkeiten und Berufsorientierung enger miteinander verbunden werden. Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner verwies bei der Eröffnung darauf, dass Graz seine Mittelschulen stärken und gleichzeitig zusätzliche Schulplätze schaffen wolle, um auf steigende Schülerzahlen vorbereitet zu sein.

Campus ist komplett

Mit der offiziellen Eröffnung ist der Schulcampus Smart City nun vollständig in Betrieb. Den Anfang machte 2019 die Volksschule, nun ergänzt die neue Mittel- und Polytechnische Schule das Bildungsangebot. Bei der Feier waren neben Vertretern der Stadt auch Bildungslandesrat Stefan Hermann und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner anwesend. Hermann betonte dabei die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schule, Familien und allen Beteiligten. Für die Schüler stehen am neuen Standort nun moderne Lernräume, digitale Ausstattung und verschiedene Möglichkeiten zur Berufsvorbereitung zur Verfügung.