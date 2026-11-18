Am 29. Jänner 2027 findet im Congress Graz der nächste Ball der Technik statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Tanz der Moleküle" und widmet sich den Bereichen Chemie, Verfahrenstechnik und Biotechnologie.

Der Ball der Technik findet am 29. Jänner 2027 im Congress Graz statt.

Der Ball der Technik findet am 29. Jänner 2027 im Congress Graz statt.

Der Ball der Technik findet 2027 erneut im Congress Graz statt. Die Veranstaltung wurde erstmals 1858 abgehalten und blickt damit auf eine mehr als 160-jährige Geschichte zurück. Organisiert wird der Ball von der TU Graz gemeinsam mit mehreren Kooperationspartnern.

Wissenschaft im Mittelpunkt

Unter dem Motto „Tanz der Moleküle“ beschäftigen sich die beteiligten Fakultäten der TU Graz und Studiengänge der FH JOANNEUM mit Themen aus Wissenschaft und Forschung. Seit 11. November sind Eintrittskarten online erhältlich. Ab 25. November werden diese auch an ausgewählten Vorverkaufsstellen angeboten.

Börse für Ballkleidung

Am 13. und 14. November fand an der TU Graz die Balloutfit-Börse „SWAP & SHINE“ statt. Dabei konnte gebrauchte Abendkleidung getauscht oder um 20 Euro pro Stück gekauft werden. Ziel war es, die Wiederverwendung von Kleidung zu fördern.