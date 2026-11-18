Am Donnerstag, dem 19. November, wird in Graz die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Rund 760.000 LED-Lichtpunkte sorgen dann in mehr als 70 Straßen, Gassen und auf Plätzen für Adventstimmung.

In Graz beginnt die Vorweihnachtszeit heuer schon vor der Eröffnung der meisten Adventmärkte: Am Donnerstag, dem 19. November 2026, wird um 16.30 Uhr am Eisernen Tor die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Bis einschließlich 6. Jänner 2027 erstrahlen anschließend zahlreiche Bereiche der Stadt im festlichen Lichterglanz. Insgesamt werden rund 760.000 LED-Lichtpunkte eingesetzt. Sie schmücken mehr als 70 Straßen, Gassen und Plätze in der steirischen Landeshauptstadt.

Längere Beleuchtungszeiten in der Innenstadt

Auch bei den Einschaltzeiten gibt es heuer eine Änderung: Am Hauptplatz und in der Herrengasse bleibt die Weihnachtsbeleuchtung abends jeweils eine Stunde länger an, nämlich bis Mitternacht. Am Freiheitsplatz dürfen sich Besucherinnen und Besucher außerdem auf zusätzlichen Lichtschmuck freuen.

Christbaum leuchtet ab 28. November

Der große Christbaum am Hauptplatz wird allerdings erst einige Tage später beleuchtet. Ab 28. November erstrahlt er täglich am Morgen von 5.30 bis 8 Uhr sowie am Abend zwischen 16 und 24 Uhr. Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel gelten längere Zeiten: Am 24. und 31. Dezember bleibt der Baum jeweils bis 2 Uhr früh beleuchtet.

Adventmärkte öffnen ebenfalls bald

Die meisten Grazer Adventmärkte starten am Freitag, dem 20. November. Der Kunst- und Handwerksmarkt am Färberplatz öffnet hingegen erst am 27. November. Die Weihnachtsbeleuchtung ist damit bereits einen Tag vor dem Großteil der Märkte in Betrieb.