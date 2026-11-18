Am Mittwoch kam es bei der A2-Abfahrt Unterpremstätten (Bezirk Graz-Umgebung) zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Die Feuerwehr musste ausrücken und einen Teil der Autobahnbrücke vorübergehend sperren.

Am Mittwochnachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Autobahnabfahrt der A2 und der Tobelbader Straße alarmiert. Gegen 16.36 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten aus. Bei dem Unfall wurden Personen verletzt, wie die Feuerwehr informiert. Als die Florianis am Einsatzort eintrafen, waren Polizei und Rotes Kreuz bereits vor Ort. Die Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten, während die Feuerwehr weitere Aufgaben übernahm.

©Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten | Einsatzkräfte mussten Verkehrswege freimachen

Feuerwehr sicherte Unfallstelle ab

Die Florianis sorgten für die Absicherung der Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher. Außerdem mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Verkehrswege wieder freigemacht werden. Während der Arbeiten war ein Teil der Autobahnbrücke gesperrt. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehrkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken. Im Einsatz standen das Rüstlöschfahrzeug und das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Unterpremstätten sowie Polizei und Rotes Kreuz.