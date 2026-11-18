Beim „Bits & Bytes“-Kongress in Graz diskutieren Fachleute darüber, wie künstliche Intelligenz den Krankenhausalltag erleichtern könnte. Im Mittelpunkt stehen digitale Anwendungen für Patienten und medizinische Personal.

Rund 400 Anmeldungen verzeichnet der Kongress „Bits & Bytes“, der am 16. und 17. November 2026 in Graz stattfindet. Veranstaltet wird er vom Uniklinikum Graz und der Med Uni Graz. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie künstliche Intelligenz (KI) künftig die medizinische Versorgung unterstützen kann.

Digitale Unterstützung für Patienten

Ein Schwerpunkt ist die sogenannte „Digital Patient Journey“. Dabei sollen digitale Anwendungen Patienten von der Diagnose bis zur Nachsorge begleiten. Vorgestellt wird unter anderem das Projekt „OnkoMobil“, das Krebspatienten bei der Nachsorge unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten verbessern soll.

Weniger Verwaltungsaufwand durch KI

Auch für das medizinische Personal könnten digitale Anwendungen Erleichterungen bringen. KI-gestützte Systeme sollen beispielsweise Arztbriefe vorbereiten und die Dokumentation von Behandlungen unterstützen. „Die spannende Frage ist längst nicht mehr, was Künstliche Intelligenz alles kann, sondern was davon tatsächlich im Krankenhaus ankommt. Interessant wird es, wenn dadurch Zeit für Patientinnen und Patienten frei wird, Informationen schneller dort ankommen, wo sie gebraucht werden, und Abläufe einfacher werden“, sagt Univ.-Prof. Dr. Gerald Sendlhofer, Leiter des Qualitäts- und Risikomanagements am Uniklinikum Graz und Mitorganisator des Kongresses.Diskutiert wird außerdem der Einsatz von KI in der Notfallmedizin und Krankenhauslogistik. Neben den technischen Möglichkeiten stehen Datenschutz, Qualitätssicherung und klare Verantwortlichkeiten im Mittelpunkt.