An der Grazer Murpromenade wird derzeit gebaut: Auf Höhe des Stadtbalkons entsteht eine neue öffentliche Bootsanlegestelle. Sie soll noch vor Weihnachten fertig werden.

Wer derzeit am Marburger Kai unterwegs ist, kann die Bauarbeiten an der Murpromenade kaum übersehen. Auf Höhe des Stadtbalkons und der Radetzkybrücke sind Bagger im Einsatz. Dabei werden große Wasserbausteine bewegt. Auch Teile des Zugangs zur Promenade sind während der Arbeiten gesperrt. Hinter dem Baustellenlärm steckt ein neues Angebot für Wassersportler und Ausflügler, heißt es einem Bericht der Kleinen Zeitung. Graz bekommt eine öffentliche Anlegestelle, an der künftig etwa Kajaks, Ruderboote und Flöße anlegen können.

Barrierefreier Zugang zur Mur

Die neue Anlage wird mit großen Steinen befestigt und über eine flach angelegte, barrierefreie Rampe mit der bestehenden Murpromenade verbunden. Damit soll der Zugang zum Fluss erleichtert und die Mur stärker als Freizeit- und Erholungsraum genutzt werden. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) sieht darin eine zusätzliche Möglichkeit, den Fluss aus einer anderen Perspektive zu erleben. Die Stadt möchte das Potenzial der Mur künftig stärker in den Mittelpunkt rücken.

Fertigstellung bis Mitte Dezember geplant

Die Bauarbeiten gehören zur Initiative „Lebensraum Mur“, die bereits 2024 beschlossen wurde. Umgesetzt werden sie von der Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum. Spätestens Mitte Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann steht mitten in Graz eine weitere öffentliche Möglichkeit zur Verfügung, mit Booten an der Mur anzulegen.