In Semriach im Bezirk Graz-Umgebung geriet am Mittwochnachmittag ein Auto in Brand. Die Lenkerin konnte sich gemeinsam mit ihren beiden Hunden rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Gegen 16.30 Uhr wurde die Polizei am Mittwoch, dem 18. November, zu einem Fahrzeugbrand in Semriach gerufen. Als die Beamten eintrafen, hatte die Feuerwehr das Feuer bereits weitgehend unter Kontrolle. Die 24-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung hatte zuvor noch rechtzeitig angehalten und das Fahrzeug verlassen können. Auch ihre beiden Hunde brachte sie in Sicherheit. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Auto brennt vollständig aus

Für das Auto kam jedoch jede Hilfe zu spät: Das Fahrzeug brannte vollständig aus, es entstand Totalschaden. Gegen 17.20 Uhr konnte die Feuerwehr schließlich „Brand aus“ geben. Warum das Auto Feuer fing, ist derzeit noch unklar. Die genaue Brandursache muss erst geklärt werden.