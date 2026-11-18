Nur eine Woche nach einem Zimmerbrand ist es am Grazer Grillweg erneut zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Rettung, Polizei und mehrere Feuerwehrfahrzeuge waren am Mittwoch vor Ort. Was genau passiert ist, ist noch unklar.

Am Mittwochabend, dem 18. November 2026, sind mehrere Einsatzkräfte zum Grazer Grillweg ausgerückt. Wie eine Leserin gegenüber 5 Minuten berichtet, waren neben der Rettung und der Polizei auch mehrere Feuerwehrfahrzeuge vor Ort. Die Berufsfeuerwehr Graz bestätigt auf Anfrage von 5 Minuten, dass es eine Alarmierung gegeben hat und Einsatzkräfte ausgerückt sind. Weitere Informationen zum Einsatz liegen derzeit noch nicht vor.

Bereits dritter Einsatz beim Grillweg

Es ist der bereits dritte Einsatz innerhalb kurzer Zeit beim Grillweg. Erst am 11. November ist es dort in einer Wohnanlage zu einem Zimmerbrand gekommen. Dichter Rauch breitete sich im vierten Obergeschoss und im Stiegenhaus aus. Zwei Menschen mussten von der Berufsfeuerwehr Graz mit Fluchtfiltermasken aus dem verrauchten Bereich gerettet werden. Insgesamt standen 25 Feuerwehrleute im Einsatz. Mehr dazu hier: Feuer im 4. Stock: Zwei Menschen am Grazer Grillweg gerettet. Ob der aktuelle Einsatz mit dem damaligen Brand in Zusammenhang steht, ist bislang nicht bekannt.