Nach der Premiere im Vorjahr findet der AnnenStar heuer zum zweiten Mal statt. Insgesamt 26 Unternehmen gestalten ihre Schaufenster weihnachtlich. Die Aktion wird von der Wirtschaftsabteilung der Stadt Graz und der Zeitung „der Grazer“ organisiert. Andrea Keimel, Leiterin der Abteilung für Wirtschaft und Tourismus, betont die Bedeutung der Einkaufsstraße: „Die Annenstraße ist für viele Pendler:innen und Reisende der erste Weg ins Zentrum. Wir haben es uns als Abteilung bewusst zum Ziel gemacht, die Straße nicht nur als lebendigen und attraktiven Standort hervorzuheben, sondern mit Projekten wie der AnnenBlüte, dem AnnenFrühstück oder dem AnnenStar stetig weiterzuentwickeln.“

Publikum und Jury entscheiden

Bis zum 24. Dezember können Besucherinnen und Besucher für ihre Lieblingsauslage abstimmen. Unter allen Teilnehmenden werden zehn Graz-Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro verlost. Zusätzlich bewertet eine fünfköpfige Jury die Schaufenster nach Kreativität, Gestaltung und handwerklicher Ausführung. Die Jury besteht aus Barbara Nussmüller von der Steirischen Wirtschaftsförderung, Andrea Krobath von Kastner und Öhler, der Grazer Designerin Anja Grohmann, der Grafikerin Jaqueline Kaulfersch und Daniela Andersen vom City Management Graz. Die beste Auslage wird mit dem AnnenStar Award 2026 ausgezeichnet.