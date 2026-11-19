Am 25. November findet im Kunsthaus Graz eine Gedenkveranstaltung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Mit 150 Kerzen soll an die vergangenen Jahre erinnert werden, in denen Frauen in Österreich getötet wurden.

Mit 150 Kerzen soll in Graz an Frauen erinnert werden, die durch Gewalt getötet wurden.

Mit 150 Kerzen soll in Graz an Frauen erinnert werden, die durch Gewalt getötet wurden.

Im Rahmen der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ veranstalten das Kunsthaus Graz und das Frauenservice Graz einen gemeinsamen Gedenkabend. Die Kampagne läuft jährlich vom 25. November bis zum 10. Dezember. Laut den Veranstaltern wurden 2026 bis Mitte November bereits 19 Frauen von aktuellen oder ehemaligen Partnern getötet.

150 Kerzen zum Gedenken

Am Vorplatz des Kunsthauses werden 150 Kerzen entzündet. Jede davon steht stellvertretend für eine Frau, die in den vergangenen zehn Jahren in Österreich getötet wurde. Begleitet wird das Gedenken von der Sängerin Irina Karamarković. Schülerinnen und Schüler der HLW Schrödinger lesen zudem selbst verfasste Texte über Gewalt und gesellschaftliche Rollenbilder vor.

Film über Selbstbestimmung

Anschließend wird der Film „FANTASY“ der slowenischen Regisseurin Kukla gezeigt. Er erzählt von drei jungen Frauen und beschäftigt sich mit Geschlechterrollen, gesellschaftlichen Erwartungen und Selbstbestimmung. Die Veranstaltung beginnt am 25. November um 17 Uhr im Kunsthaus Graz.