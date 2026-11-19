Bei der Heim-WM 2024 in Graz holte Österreich gleich drei Weltmeistertitel im Dodgeball. Im Dezember 2026 wollen die Nationalteams in Bangkok an diesen Erfolg anknüpfen und ihre Titel verteidigen.

Nach dem dreifachen WM-Triumph in Graz wollen Österreichs Dodgeball-Nationalteams im Dezember in Bangkok erneut Gold holen. In allen drei Bewerben treten sie als Titelverteidiger an.

Nach dem dreifachen WM-Triumph in Graz wollen Österreichs Dodgeball-Nationalteams im Dezember in Bangkok erneut Gold holen. In allen drei Bewerben treten sie als Titelverteidiger an.

Gleich drei Weltmeistertitel sicherte sich Österreich bei der Dodgeball-Weltmeisterschaft 2024 in Graz. Die Herren besiegten im Finale die USA, die Damen setzten sich gegen Nordirland durch und das Mixed-Team gewann gegen England. Damit holten die österreichischen Nationalteams in allen drei Cloth-Bewerben Gold. Nun steht die nächste große Herausforderung bevor: Vom 7. bis 12. Dezember 2026 kämpfen die Austrian Eagles in Bangkok um die Verteidigung ihrer Titel.

Heim-WM der Rekorde

Die Weltmeisterschaft 2024 in Graz war nicht nur für die österreichischen Teams ein Erfolg. Auch die Veranstaltung selbst hatte beachtliche Ausmaße. Laut Weltverband nahmen 123 Teams aus 35 Nationen teil. Mehr als 1.300 Sportlerinnen und Sportler, Trainer und Offizielle waren bei der WM dabei. Organisiert wurde das Turnier von Dodgeball Austria im Raiffeisen Sportpark und in der Blue Box.

Völkerball mit Tempo

Dodgeball erinnert an den klassischen Völkerball, den viele noch aus der Schulzeit kennen. Zwei Mannschaften versuchen dabei, die gegnerischen Spieler mit weichen Bällen abzuwerfen. Gleichzeitig gilt es, den Würfen auszuweichen oder die Bälle zu fangen. Auf höchstem Niveau kommt es dabei nicht nur auf die Wurfkraft an. Auch schnelle Reaktionen, die richtige Taktik und das Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft sind entscheidend. Bei der Weltmeisterschaft werden die beiden Spielarten Cloth und Foam ausgetragen.

Auch Schulen spielen mit

In Österreich hat sich Dodgeball in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Seit 2012 wurde der Aufbau der Sportart maßgeblich von Daniel Malik, dem Gründer und Präsidenten von Dodgeball Austria, geprägt. Was mit ersten Spaßturnieren in Wien begann, umfasst mittlerweile organisierte Ligen, Nachwuchs- und Schulbewerbe sowie international erfolgreiche Nationalteams. Besonders die nationalen Dodgeball-Schulcups sind gefragt und regelmäßig ausgebucht. Dazu kommen unter anderem die Austrian Dodgeball League, die College League und Veranstaltungen wie die Dodgeball Mania.

Nächstes Ziel: Bangkok

Für die österreichischen Nationalteams richtet sich der Blick nun nach Thailand. Dort finden vom 7. bis 12. Dezember 2026 die elften Weltmeisterschaften des Weltverbandes WDBF statt. Austragungsort ist die Union Hall in Bangkok. Nach den drei Goldmedaillen bei der Heim-WM in Graz wollen sich die Austrian Eagles auch dort gegen die internationale Konkurrenz behaupten. Das Ziel ist, an die Erfolge von 2024 anzuknüpfen und die drei Cloth-Weltmeistertitel zu verteidigen.