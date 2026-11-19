Trotz Millioneninvestitionen in das Trainingszentrum Puntigam schreiben die Schwoazn erneut schwarze Zahlen. Sturm Graz meldet zum fünften Mal in Folge ein Plus und erreicht beim Eigenkapital einen neuen Rekord.

Der SK Sturm Graz hat erneut Grund zur Freude – diesmal abseits des Fußballplatzes. Wie der Verein am 17. November bekannt gab, wurde auch das Wirtschaftsjahr 2025/26 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Damit schreibt Sturm bereits zum fünften Mal in Folge schwarze Zahlen. Der Umsatz lag bei 53,9 Millionen Euro und erreichte damit den zweithöchsten Wert der Vereinsgeschichte. Nur im Vorjahr, das von der Teilnahme an der Champions League geprägt war, fiel der Umsatz mit 92,1 Millionen Euro höher aus.

Eigenkapital auf Rekord

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung beim Eigenkapital. Dieses liegt bei 20,5 Millionen Euro und erreicht damit einen neuen Höchststand in der Vereinsgeschichte. Gleichzeitig hat der Klub weiterhin keine Kreditverbindlichkeiten. Und das, obwohl Sturm kräftig in seine Infrastruktur investiert. Bis zum 30. Juni 2026 flossen bereits 11,9 Millionen Euro aus Mitteln des Vereins in das Trainingszentrum Puntigam. Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich erklärt dazu: „Besonders beeindruckend ist, dass uns diese Entwicklung trotz der enormen finanziellen Kraftanstrengung durch die Investitionen in unser Trainingszentrum in Puntigam gelingt.“

Mehr Fans im Stadion

Nicht nur die wirtschaftlichen Zahlen fallen positiv aus. Auch bei den Fans verzeichnet Sturm einen Zuwachs. Der Zuschauerschnitt in der Bundesliga stieg von 15.267 auf 15.848 und erreichte damit einen neuen Vereinsrekord. Die Zahl der Vereinsmitglieder erhöhte sich von 20.400 auf 21.600. Dazu kommen mittlerweile 640.000 Anhänger in den sozialen Netzwerken, im Vorjahr waren es noch 515.000. Die Zahl der Abonnenten blieb mit 10.500 unverändert.

Schwierige Zeiten warten

Trotz der positiven Bilanz blickt der Verein auch auf kommende Herausforderungen. Tebbich verweist auf den weiterhin reduzierten TV-Vertrag, gestrichene öffentliche Gelder und schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Auch Präsident Christian Jauk sieht den Standort Graz als Nachteil. „Zahlen wie diese sind in Anbetracht der Umstände – uns fehlen im Vergleich zur Konkurrenz in Wien, Linz oder Salzburg jährliche Stadion- und Hospitalityerlöse in Millionenhöhe, weiters sind die Sponsorgelder durch die öffentliche Hand bekanntlich deutlich geringer als in anderen Landeshauptstädten – keine Selbstverständlichkeit.“ Umso wichtiger ist für die Vereinsführung die Investition in Puntigam, mit der Sturm seine Zukunft langfristig absichern will.