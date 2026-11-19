Der Amokläufer, der im Juni 2025 zehn Menschen an einer Grazer Schule erschoss, war offenbar jahrelang Mitglied einer Chatgruppe, in der NS-Inhalte geteilt wurden. Einer seiner Freunde wurde nun verurteilt.

Neue Informationen zum Grazer Amoklauf am BORG Dreierschützengasse im Juni 2025: Der damalige Täter war offenbar über mehrere Jahre Mitglied einer Chatgruppe, in der nationalsozialistische Inhalte verbreitet wurden. Das berichtet die unabhängige, antifaschistische österreichische Online-Plattform „Stoppt die Rechten“ am 18. November unter Berufung auf die „Kleine Zeitung“. Am 12. November stand ein 22-jähriger Steirer, der mit dem späteren Amokläufer befreundet war, wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung vor dem Grazer Landesgericht. Er wurde von den Geschworenen schuldig gesprochen.

Jahrelanger Kontakt

Die drei Mitglieder der Chatgruppe kannten einander bereits seit der Volksschule und spielten gemeinsam Online-Egoshooter. Einer von ihnen verübte im Juni 2025 den Amoklauf am BORG Dreierschützengasse, bei dem zehn Menschen erschossen wurden. In der gemeinsamen Chatgruppe wurden über Jahre hinweg nationalsozialistische Inhalte geteilt. „Der Angeklagte hat regelmäßig NS-Inhalte in die Gruppe geschickt“, zitierte die „Kleine Zeitung“ Staatsanwältin Julia Steiner. Darunter befanden sich laut dem Bericht unter anderem Hitler-Bilder und Hakenkreuze. Die Staatsanwältin erklärte dazu: „er hat ganz klar nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet.“

Richter widerspricht

Vor Gericht bekannte sich der 22-Jährige schuldig. Die Verbreitung der NS-Inhalte bezeichnete er laut „Stoppt die Rechten“ als „jugendlichen Leichtsinn“. Der Richter sah das allerdings anders. Unter den geteilten Inhalten befand sich auch das Bild eines SS-Aufsehers mit der Aufschrift „Willst du Spaß, brauchst du Gas“. Darin erkannte der Richter laut dem Bericht bereits „eine gewisse Grundgesinnung“.

Sechs Monate bedingte Haft

Die Geschworenen sprachen den 22-Jährigen wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung schuldig. Er erhielt sechs Monate bedingte Haft und Bewährungshilfe. Zusätzlich wurde ihm aufgetragen, an einem pädagogischen Rundgang durch die KZ-Gedenkstätte Mauthausen teilzunehmen. Einen Zusammenhang zwischen dem Verurteilten und dem Amoklauf stellte das Landeskriminalamt laut dem Bericht nicht fest. Nach der Tat hatte sich der junge Mann selbst bei der Polizei gemeldet.