Künstliche Intelligenz hilft beim Programmieren, doch wie lernt man dabei noch selbst? Die TU Graz hat dafür eine Lernplattform entwickelt, die Hinweise statt fertiger Lösungen gibt. Nutzen kann sie jeder.

Künstliche Intelligenz kann mittlerweile ganze Computerprogramme schreiben. Doch genau das stellt Universitäten vor eine Herausforderung: Wie sollen Studierende selbst programmieren lernen, wenn ihnen eine KI die Arbeit abnimmt? Ein Team um Christopher Albert vom Institut für Theoretische Physik – Computational Physics der TU Graz hat dafür die Lernplattform „computor“ entwickelt. Im Mittelpunkt steht die KI-Tutorin Lena, die beim Programmieren unterstützt, ohne fertige Lösungen vorzugeben. Die Plattform kommt bereits im Unterricht an der TU Graz zum Einsatz.

Hinweise statt Lösungen

Wenn Studierende bei einer Programmieraufgabe nicht weiterkommen, können sie sich an Lena wenden. Die KI kennt sowohl die Aufgabenstellung als auch den bisher geschriebenen Programmcode und kann dadurch gezielte Hinweise geben. Die Lösung müssen die Studierenden allerdings selbst finden. „Wir wollen fördern, dass die Studierenden selbst Probleme lösen können und sich nicht die Antwort einfach von einer KI geben lassen“, erklärt Christopher Albert. So sollen sie zunächst die Grundlagen des Programmierens verstehen und anschließend lernen, KI selbstständig und kritisch einzusetzen.

Fehler werden erkannt

Neben der Unterstützung durch Lena überprüft „computor“ auch automatisch, ob geschriebene Programme die richtigen Ergebnisse liefern. Das wird beispielsweise im Bereich der Plasmaphysik genutzt. Dort müssen Studierende vor bestimmten Laborarbeiten physikalische Vorgänge mit einem selbst geschriebenen Programm berechnen. Die Plattform kontrolliert anschließend die Ergebnisse und hilft bei der Fehlersuche. Auch Lehrende profitieren davon: Sie können Aufgaben verwalten und erkennen, wie viele Versuche Studierende benötigen oder ob sie erst kurz vor einer Abgabefrist mit der Arbeit beginnen. Dadurch bleibt menschlichen Tutorinnen und Tutoren mehr Zeit, um Lösungswege zu besprechen und das Verständnis zu überprüfen.

Für alle zugänglich

Die Lernplattform ist allerdings nicht nur für Studierende der TU Graz gedacht. Mit Unterstützung der Förderinitiative netidee der österreichischen Internet Stiftung wurde „computor“ zu einer öffentlich zugänglichen Plattform weiterentwickelt. Wer selbst programmieren lernen möchte, kann sich unter computor.at registrieren und direkt im Internetbrowser loslegen. Eine zusätzliche Softwareinstallation ist dafür nicht notwendig. Auch einen eigenen Zugang zu einem kostenpflichtigen KI-Dienst brauchen die Nutzer nicht.

70 Übungen verfügbar

Besonders angesprochen werden Menschen, die Programmierkenntnisse für Naturwissenschaften, Ingenieurwesen oder Datenanalysen benötigen. Bereits jetzt stehen drei frei verfügbare Kurse mit insgesamt 70 Übungen zur Programmiersprache Python bereit. Auch Hochschulen, höhere Schulen und Unternehmen können die Plattform für eigene Kurse verwenden und an ihre Lehrinhalte anpassen. Der Quellcode ist ebenfalls öffentlich zugänglich. Damit kann „computor“ nicht nur an der TU Graz, sondern auch darüber hinaus beim Programmierenlernen eingesetzt werden.