Kann man die Wirklichkeit verändern, indem man Geschichten neu erzählt? Genau dieser Frage geht ein neuer Dokumentarfilm über den Grazer Magier Bernhard Reicher nach. Am 4. Dezember feiert „DER MYTHOMAGIER“ in Graz Kinopremiere.

Die Welt ist eine einzige große Geschichte, die uns ständig neue, kleine Geschichten erzählt. Davon ist der Grazer Magier Bernhard Reicher überzeugt. Doch was passiert, wenn wir diese Geschichten selbst verändern? Für Reicher liegt genau darin die Magie. Der Filmemacher Fritz Aigner hat sich mit diesem ungewöhnlichen Zugang beschäftigt und daraus den 88-minütigen Dokumentarfilm „DER MYTHOMAGIER“ gemacht. Am Freitag, dem 4. Dezember 2026, feiert der Film um 19 Uhr im Grazer Rechbauerkino seine Premiere.

Was ist Mythomagie?

Im Mittelpunkt des Films steht die sogenannte Mythomagie. Dahinter steckt Reichers Vorstellung, dass Menschen die Welt durch Geschichten wahrnehmen und diese auch selbst neu erzählen können. Dadurch soll es möglich sein, die eigene Wirklichkeit zu verändern. Dieses Konzept steht auch im Zentrum der Magieschule, die Reicher betreibt. Doch woher kommen diese Geschichten überhaupt? Auch dieser Frage geht der Dokumentarfilm nach.

Ein Blick in seine Welt

Filmemacher Aigner begleitet Reicher auf der Suche nach Antworten. Dabei spielen persönliche Erlebnisse des Magiers ebenso eine Rolle wie Rituale und Gespräche mit Menschen aus seinem Umfeld. Zu Wort kommen unter anderem die Religionswissenschaftlerin und Psychotherapeutin Nicole Bauer, der Astrofotograf und enge Freund Klaus Piber sowie der Psychologe und Theologe Siegfried Essen. Auch der Künstler Jörg Vogeltanz und der Magier Rudolf Stark sind Teil des Films. Gemeinsam eröffnen sie unterschiedliche Blickwinkel auf Reichers Vorstellung einer Welt, die sich gestalten lässt.

©Der Mythomagier Der Grazer Magier Bernhard Reicher steht im Mittelpunkt des neuen Dokumentarfilms „DER MYTHOMAGIER“.

Premiere in Graz

Wer mehr über diese ungewöhnliche Sicht auf die Welt erfahren möchte, kann sich den Film ab Dezember im Kino ansehen. Die Premiere findet am 4. Dezember um 19 Uhr im Grazer Rechbauerkino statt. Weitere Vorstellungen folgen dort am 8. Dezember um 15.30 Uhr, am 20. Dezember um 16 Uhr und am 22. Dezember um 19 Uhr. Regie und Produktion des österreichischen Dokumentarfilms aus dem Jahr 2026 stammen von Fritz Aigner.

Auch in Dieselkinos

Nicht nur in Graz wird „DER MYTHOMAGIER“ gezeigt. Am 7. und 9. Dezember läuft der Film jeweils um 19 Uhr im Dieselkino Lieboch. Am 14. und 16. Dezember, ebenfalls um 19 Uhr, folgen Vorstellungen in allen anderen Dieselkinos. Wer bereits vor dem Kinostart einen Einblick in die Welt von Bernhard Reicher bekommen möchte, kann sich den Trailer auf Vimeo ansehen.